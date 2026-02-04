Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

鄭州醫生「扮」植入高價醫療器材 94患者受騙涉款¥205萬

即時中國
更新時間：12:55 2026-02-04 HKT
發佈時間：12:55 2026-02-04 HKT

河南鄭州大學第一附屬醫院，爆出醫生騙病人購用昂貴醫療器材，但手術時卻只是「扮植入」，實質未有使用，前後有94名，最少僅1歲的病人受騙，涉款逾205萬元（人民幣，下同）。離譜的是，涉事醫生被投訴後，院方僅將其調到其他醫院，令該醫生可繼續行騙病人。涉事醫生去年底詐騙罪成，被判刑12年。

患者拍X光揭器材「消失」

據《新京報》報道，河南鄭州大學第一附屬醫院（鄭大附一)急診外科副主任王福建，去年12月中，遭鄭州市中級人民法院駁回上訴，維持一審詐騙罪成，判12年有期徒刑，罰款40萬，追繳違法所得逾155萬元。

王海森發現體內並無植入血管吻合裝置。新京報
王海森發現體內並無植入血管吻合裝置。新京報
被告訛稱為病人植入貴價的血管吻合裝置，以收取供應商高額回佣。新京報
被告訛稱為病人植入貴價的血管吻合裝置，以收取供應商高額回佣。新京報
王海森發現體內並無植入血管吻合裝置。新京報
王海森發現體內並無植入血管吻合裝置。新京報

相關新聞：湖北多家精神病院收「無病人」呃醫保金 聯合調查組介入

案情指，王福建2016年到2020年間，詐騙了94名病人，患者最少僅1歲。王福建向受傷患者推薦，購買單價1.68萬元的縫合血管用的環形吻合裝置，從而收取供應商20%的回佣，但實際並無在手術中為病人植入。

王福建訛稱向受害人使用了上述的微血管吻合裝置共計128個，金額共計205.416萬元。

其中一名受害人是木工王海森，他2018年工傷斷了左手拇指，被王福建遊說購入兩個微血管吻合裝置。但術後3年，王海森拍了X光片，發現體內並無上述裝置，懷疑受騙，於是報警，揭發案件。

被投訴僅調職繼續行騙

而在案發前，王福建曾兩次被患者聯名投訴。王福建因此被調至鄭大一附院惠濟院區，但其詐騙行為並未停止。據他的助理透露，為了防止患者拍X光片時發現，王福建把不能匹配使用的吻合裝置，縫在患者血管旁邊的肉裡。

2021年12月，新京報就此事刊發多篇報道，隨後王福建被停職調查。8個月後，鄭大一附院決定恢復其診療活動，但王福建申請提前退休。2023年12月，退休一年半後，王福建被刑事拘留。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！
央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！
食用安全
2026-02-03 13:00 HKT
巴士男臨界點爆發 喊出4個字後衝車尾除褲大便 同車乘客跟進勞師動眾後續｜Juicy叮
巴士男臨界點爆發 喊出4個字後衝車尾除褲大便 同車乘客跟進勞師動眾後續｜Juicy叮
時事熱話
2026-02-03 13:30 HKT
星島申訴王|閃戀慘劇 初見面即獻吻火速同居 失婚男墮愛情陷阱 被勒索900萬
06:10
星島申訴王 | 初見面即獻吻火速同居 失婚男墮愛情陷阱被勒索900萬
申訴熱話
6小時前
農曆新年北上注意！8大口岸最新通關時間一文睇清 深圳灣/羅湖/蓮塘/港珠澳
農曆新年北上注意！8大口岸最新通關時間一文睇清 深圳灣/羅湖/蓮塘/港珠澳
旅遊
2026-02-03 14:13 HKT
13歲女童患胃癌晚期 腹腔滿布腫瘤無藥醫 醫生揭竟是父親這習慣惹禍！
13歲女童患胃癌晚期 腹腔滿布腫瘤無藥醫 醫生揭竟是父親這習慣惹禍！
保健養生
20小時前
00:47
黃棣珊中學2男1女學生 中山交流團擅外出飲酒租酒店過夜 同學回港揭發 教育局：高度關注
社會
2小時前
稻香旗下酒樓限時優惠！點心紙一律計小點 早午茶市2分店供應
稻香旗下酒樓限時優惠！點心紙一律計小點 早午茶市2分店供應
飲食
20小時前
億萬富豪動「陰莖增大手術」猝死  驗屍報告揭案情大反轉
億萬富豪動「陰莖增大手術」猝死  驗屍報告揭案情大反轉
即時國際
8小時前
立春｜8大 立春禁忌 做錯無運行 犯太歲+一類人要躲春 / 立春開運法增財運｜農曆新年習俗
親子
2026-02-03 07:15 HKT
歲晚尖沙咀新現「觸碰型圈套」 跑友遇騙拒做「致命一步」自救 網民激讚醒目｜Juicy叮
歲晚尖沙咀新現「觸碰型圈套」 跑友遇騙拒做「致命一步」自救 網民激讚醒目｜Juicy叮
時事熱話
3小時前