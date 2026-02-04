新加坡航展｜殲-10C首秀新技 殲-35A再次亮相

為期6天的第十屆新加坡航展本月3日在樟宜會展中心正式拉開帷幕，中國元素備受關注。中國空軍八一飛行表演隊時隔6年再度參展，6架殲-10表演機在海天之間上演了一場「空中芭蕾」。中國航空工業集團的殲-35A大比例模型列陣C位，國產商用飛機C919和C909參展，中國製造飛機成為本屆航展一大亮點。

六機編隊橫滾

作為亞太地區規模最大、影響力最廣的航空航天與防務展會之一，本屆新加坡航展吸引了來自50多個國家和地區的逾千家企業參展，共設有包括中國、法國、德國等在內的16個國家館，展覽面積較往年進一步擴大。

航展期間，有6支空軍特技表演團隊呈現8場精彩飛行表演，中國空軍八一飛行表演隊成為全場關注焦點，這是該表演隊繼2020年2月參加第七屆新加坡航展後再次應邀參展。據《環球時報》報道，八一飛行表演隊換裝殲-10C後首現新加坡，在人員、裝備、動作上有很大改變，六機編隊橫滾、五機雁隊通場、四機橫隊通場等動作也是首次在樟宜機場上空出現，首秀「六機編隊橫滾」等高難度動作，助力中國主力輕型戰機拓展出口市場。

據悉，國產戰機殲-10C曾在2025年印巴衝突中引發全球關注，當時巴基斯坦空軍駕駛其出口型號殲-10CE，據稱擊落了包括法國製造的「陣風」戰機在內的多架印度先進戰機。

此外，中國商飛C919飛機、C909醫療機與印尼翎亞航空C909飛機共同亮相靜態展示區，C919飛機進行飛行表演。

近年來，C909飛機相繼在印尼、老撾、越南投入運營，由翎亞航空、老撾航空和越捷航空運營的共9架C909飛機已累計開通20餘條航線，運送旅客超70萬人次。

殲-35A設單獨展位 ​

此外，據中航工業消息，在新加坡航展的室內展區，中航工業展出涵蓋殲擊機、教練機、運輸機、直升機及無人機等多類機型的產品。其中，殲-35A大比例模型列陣C位，殲-20以及殲-10CE等機型也吸引了眾多參觀者的目光。

殲-35A是隱身與反隱身作戰體系的規模組成力量，主要是以制空作戰為主，兼顧對面作戰，主要遂行奪取並控制制空權任務，打擊敵方的戰鬥機、地面或者是海上的防空力量，同時它也可以攔截敵方戰鬥機、轟炸機、巡航導彈等空中目標。2024年11月，殲-35A隱形戰機在珠海航展首次進行飛行展示。