中國觀察：「穩如磐石」 西方記者對華改觀？

英國廣播公司（BBC）曾被視為「反華媒體」，外交部新聞司也曾因為其涉疆、涉疫情報道提出嚴正交涉。不過，英國首相施紀賢訪華期間，BBC駐華女記者勞拉比克（Laura Bicker）點讚中國的視頻在網上刷屏。她在節目連線中直言，中國不搞西方那套拉幫結派，不需要其他國家表忠心，更不強逼別人採納自己的意識形態——而這，正是近期西方政要蜂擁來華的核心原因。

這段11分鐘的視頻在海外社交媒體斬獲超過16萬點擊。談及在華生活，她說：「對於在這裡生活和工作的人，只要你願意遵守中國政府設定的政策框架，你就能過上相當不錯的生活。」她盛讚中國高鐵的便捷，治安良好，「我可以在凌晨3點去跑步」，「人們很友善，食物很美味，對所有人來說，都是一個宜居的好地方」。



無獨有偶，德國《明鏡》周刊記者Georg Fahrion結束6年的駐華生涯，得出的結論是：「這個政權穩如磐石」。文章稱，儘管中國民眾認為政治令人窒息，感覺壓力巨大，卻也深知這個體制帶來的好處。這個體制為許多民眾提供了他們所希望獲取的東西。它不僅滿足了人們的物質需求，也滿足了感情需求。許多中國人卻認為，他們的國家至少不比西方民主國家更差，甚至要略勝一籌。

過去幾年，嚴苛的防疫措施以及經濟下行，確實讓一些中國人不滿。但Fahrion指出，人工智能在快速發展，技術的進步讓監控變得無處不在，也讓人們的消費變得更加舒適方便。這一切都是在德國無法想像的事情。

疫情期間，中國與西方關係緊張，中美甚至互相驅逐記者。確實，有一些西方記者喜歡帶有色眼鏡看中國，雞蛋裡挑骨頭，但中國也應該展現更大的自信，歡迎更多的外國記者駐華，讓他們對中國社會民情等現實情況有直觀感受。

紀曉華