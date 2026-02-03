全球首例︱中國禁電動車隱藏式把手 2027年生效
更新時間：18:55 2026-02-03 HKT
發佈時間：18:55 2026-02-03 HKT
發佈時間：18:55 2026-02-03 HKT
電動車成為全球趨勢，其中不少車廠都採用隱藏門把手。中國工業和信息化部周一（2日）發佈新安全標準，規定在中國銷售的汽車必須配備機械釋放車門外把手。規定意味禁止電動汽車使用隱藏式門把手。
中國成為世界上首個禁止電動車附有隱藏式門把手的國家，其實這個設計是美國電動車特斯拉（TESLA）而推廣的設計。
相關新聞：SU7 Ultra︱小米失控司機葬火海 施救者士巴拿砸窗：如能開門或可救人
中國工信部發表的《汽車車門把手安全技術要求》指出，市場上的車門把手產品呈現出工作原理、形式多樣化趨勢，但在市場應用過程中暴露出強度不足、控制邏輯潛在安全風險、識別操作難（隱蔽無標誌）、斷電失效、夾手等，潛在逃生、救援風險。
這些問題也帶來潛在的逃脫與救援風險。例如：碰撞、起火等事故中，造成斷電現象，使電動式外門把手、電動式車門內把手失效，增大救援及逃生阻礙；無明顯、統一標誌，增加緊急情況下的操作難度。
中國工信部表示，新規將於2027年1月1日起開始實施。已獲得型式批準的車型，應於2029年1月前修改其設計以符合要求。
國內過去發生多宗疑因電動車門無法開而造成傷亡的事故。其中去年10月13日，四川成都一輛小米SU7 Ultra失事起火，救援者用扳手（香港俗稱：士巴拿）擊毀司機位一半玻璃，但車門無法打開車門，「火勢燃燒很快。如果當時車門能拉開，或許能把司機救出來。」司機不幸身亡。
最Hit
羅文2千呎跑馬地故居內部逐格睇！全屋歐陸式風格 歌王一手一腳打造裝潢布置
2026-02-02 18:30 HKT
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
2026-02-02 17:19 HKT
全民瘋搶洗衣珠？「半價」再送Tempo/出前一丁/雞湯/電煮鍋總值$919贈品 兩大超市鬥派優惠
2026-02-02 17:34 HKT
港男逾$300萬金幣不翼而飛 揭母親金價高企變賣替胞弟買樓 事主傷心欲絕結局峰迴路轉...
2026-02-02 13:00 HKT
長者超市優惠2026｜18大連鎖超市樂悠咭/長者咭折扣 百佳/惠康/優品360低至88折
2026-02-02 17:24 HKT