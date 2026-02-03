全球首例︱中國禁電動車隱藏式把手 2027年生效

電動車成為全球趨勢，其中不少車廠都採用隱藏門把手。中國工業和信息化部周一（2日）發佈新安全標準，規定在中國銷售的汽車必須配備機械釋放車門外把手。規定意味禁止電動汽車使用隱藏式門把手。

中國成為世界上首個禁止電動車附有隱藏式門把手的國家，其實這個設計是美國電動車特斯拉（TESLA）而推廣的設計。

中國工信部發表的《汽車車門把手安全技術要求》指出，市場上的車門把手產品呈現出工作原理、形式多樣化趨勢，但在市場應用過程中暴露出強度不足、控制邏輯潛在安全風險、識別操作難（隱蔽無標誌）、斷電失效、夾手等，潛在逃生、救援風險。

這些問題也帶來潛在的逃脫與救援風險。例如：碰撞、起火等事故中，造成斷電現象，使電動式外門把手、電動式車門內把手失效，增大救援及逃生阻礙；無明顯、統一標誌，增加緊急情況下的操作難度。

中國工信部表示，新規將於2027年1月1日起開始實施。已獲得型式批準的車型，應於2029年1月前修改其設計以符合要求。



國內過去發生多宗疑因電動車門無法開而造成傷亡的事故。其中去年10月13日，四川成都一輛小米SU7 Ultra失事起火，救援者用扳手（香港俗稱：士巴拿）擊毀司機位一半玻璃，但車門無法打開車門，「火勢燃燒很快。如果當時車門能拉開，或許能把司機救出來。」司機不幸身亡。

