前湖南省政協主席李微微滿頭白髮出庭 受賄1.17億判囚終身

即時中國
更新時間：17:25 2026-02-03 HKT
發佈時間：17:25 2026-02-03 HKT

2月3日，海南省第一中級人民法院一審公開宣判前湖南省政協主席李微微受賄案，認定其受賄人民幣1.17億餘元，判處無期徒刑。

央視新聞畫面顯示，李微微滿頭白髮，但氣定神閒。她於2024年7月落馬，身為正部級高官，被指控大搞「全家腐」。

擔任湖南省政協主席時期的李微微。
經法院審理查明：2008年至2024年，被告人李微微利用擔任湖南省委常委、統戰部部長，湖南省委常委、政法委書記，湖南省政協黨組書記、主席，十四屆全國政協人口資源環境委員會副主任等職務上的便利以及職權或者地位形成的便利條件，為他人在工程承攬、企業經營、行政審批等事項上提供幫助，直接或通過他人非法收受財物共計折合人民幣1.17億餘元。

海南省第一中級人民法院認為，被告人李微微的行為構成受賄罪，受賄數額特別巨大，並使國家和人民利益遭受特別重大損失，應依法懲處。鑒於李微微受賄犯罪中有未遂情節，歸案後如實供述自己罪行，主動交代監察機關尚未掌握的絕大部分犯罪事實，認罪悔罪，積極退贓、配合追贓，受賄所得財物及孳息絕大部分已追繳到案，具有法定、酌定從輕處罰情節，依法可對其從輕處罰。法庭遂作出上述判決。

