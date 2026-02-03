Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

網購碰瓷︱浙江夫婦食娃娃菜老鼠藥中毒 警方揭有人圖屈商家故意落毒

更新時間：20:11 2026-02-03 HKT
發佈時間：20:11 2026-02-03 HKT

浙江台州早前發生一宗食用娃娃菜中毒事件。天台縣楊女士和丈夫上月食用網購娃娃菜後，二人同時出現全身出血症狀，入院搶救。

澎湃新聞今日（3日）報道，警方進一步偵查發現，下毒者為楊女士的丈夫，目前涉事男子已被警方採取刑事強制措施，案件還在進一步調查之中。

圖向平台騙巨額賠償

據紅星新聞引述天台縣相關官方人士稱，警方在進一步偵查過程中發現，丈夫的下毒行為其實是夫妻雙方共謀，兩人試圖通過網購娃娃菜食用後製造中毒跡像，以此要挾，向平台或商家騙取巨額賠償。但最終被警方偵查識破。

該人士指出，「他其實不是給他老婆下毒」，夫妻二人為了騙取錢財「自己給自己下毒」。目前，楊女士、陳某波均已被刑拘。

相關新聞：網購毒菜｜浙江夫妻食娃娃菜全身出血入院 警方：包裹舊報紙沾染老鼠藥

二人曾全身出血入ICU

此前曾有媒體報道稱，浙江台州一對夫妻吃了網購娃娃菜全身出血，妻子楊女士稱兩口子都入了ICU，自己在ICU病房治療一個多月才好轉，經過檢測娃娃菜的老鼠藥濃度較高，醫院診斷夫妻倆都是殺鼠劑中毒。

警方上月26日曾指，由於商家包裹娃娃菜的舊報紙，在回收儲存中沾染到殺鼠劑，商家為壓縮成本用其包裝，導致有毒物質滲透污染蔬菜。涉事商家隨後下架失聯，平台已提供店主資訊。如今卻指是楊女士丈夫下的毒。

