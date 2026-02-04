猛男經濟︱精壯錦衣衛抱「公主」上山 洛陽老君山陪爬月入¥5萬︱有片

繼山東泰出出現猛男陪爬山服務後，河南洛陽的老君山景區的陪爬，還為這類猛男經濟加入穿越元素，陪爬的小鮮肉壯男一身明朝錦衣衛裝束，為付費「公主」護駕上山。陪爬天團的紅牌一個早上可接單達14萬元，月入5萬人民幣。

訂單排至「五一」

綜合內媒報道，洛陽老君山景區，為吸引遊客，組成了一個由9名小鮮肉，個個起碼1.8米高的「護法天團」，陪客戶爬山。

陪爬護法，個個高大有顏值外，還練出一身橫練肌肉，因為陪爬並非說說笑笑，僅僅提供情緒價值，還真的要拍照、講解、拎行李，客戶氣力不繼還要抱起上落山，對體力要求極高。

實力之外，老君山的陪爬護法，還大玩穿越，Cos明代的錦衣衛，一身重甲陪著小「公主」， 保護她們攀高山渡險要。

當地知情人士坦言，陪爬服務是針對一些想要上山又不想爬山的遊客提供服務的，根據所選線路，收費標準也不一樣，一次幾百塊錢。



某陪爬店葛店長也指，「陪爬其實正兒八經就是靠體力賺錢，只要體力好肯吃苦，就能憑雙手賺到比上班高很多的工資，我們團隊最能幹的一個小夥子，一個月賺了四五萬元，今天早上店裡爆單了，一早上下單下了將近14萬。」

葛店長稱，陪爬主要是為遊客提供情緒價值，如果客戶在爬山過程中累了還可以給捶捶腿，陪爬主要是靠體力賺錢，爬不動可以背拉扛抱都是可以的，目前店內的預約客戶已經到了五一。