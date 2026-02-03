Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陝西醫院「零格仔」直播手術婦私隱部位任睇 當地衛健委：已介入調查

更新時間：16:41 2026-02-03 HKT
發佈時間：16:41 2026-02-03 HKT

陝西有醫院發生離譜直播事件，有醫生為婦科病人做手術，直播全過程，但將病人隱私部位無遮無掩出街，遭多名網民舉報後才中斷直播。涉事醫院指已關注到事件，正在處理。咸陽市衛健委指已關注到事件，正在介入調查。

最多逾5萬人看直播

綜合內媒及網上消息，涉事醫院為陝西中醫藥大學附屬醫院的婦二科近日直播手術過程，直播截圖畫面顯示，女性患者躺在手術台上，下身隱私部位暴露在外。有刷到直播間的網友表示，原本還以為是普通手術，看清的時候驚呆了，沒想到醫院會把這樣的手術過程直播出來。

陝西有醫院的婦科直播手術時，將病人私隱部位「零格仔」出街。抖音
網友質疑女患者是否知情，即便知情，這樣的畫面也不宜公開直播。多名網友通過社交平台曝光此事，稱直播間熱度持續攀升，高峰期觀看人數達5萬多人，有人在直播間彈幕開黃腔。該直播間被舉報後，中斷直播。

陝西中醫藥大學附屬醫院3日向現代快報回應稱，已經關注到此事件，目前正在處理中。

咸陽市衛健委一名工作人員3日向紫牛新聞表示，已經關注到此事，相關科室已介入調查。

 

 

 

 

 

 

