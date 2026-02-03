直播手術︱女病人私隱部位「無格」任睇4分鐘 陝西醫院道歉

陝西有醫院發生離譜直播事件，有醫生為婦科病人做手術，直播全過程，但將病人隱私部位無遮無掩出街，遭多名網民舉報後才中斷直播。事件曝光後，引起多方關注。院方周二（3日）為事件致歉。

最多逾5萬人看直播

綜合內媒及網上消息，涉事醫院為陝西中醫藥大學附屬醫院的婦二科近日直播手術過程，直播截圖畫面顯示，女性患者躺在手術台上，下身隱私部位暴露在外。有刷到直播間的網友表示，原本還以為是普通手術，看清的時候驚呆了，沒想到醫院會把這樣的手術過程直播出來。

陝西有醫院的婦科直播手術時，將病人私隱部位「零格仔」出街。抖音

陝西有醫院的婦科直播手術時，將病人私隱部位「零格仔」出街。抖音

陝西有醫院的婦科直播手術時，將病人私隱部位「零格仔」出街。抖音

網友質疑女患者是否知情，即便知情，這樣的畫面也不宜公開直播。多名網友通過社交平台曝光此事，稱直播間熱度持續攀升，高峰期觀看人數達5萬多人，有人在直播間彈幕開黃腔。該直播間被舉報後，中斷直播。

直播4分鐘始中斷

陝西中醫藥大學附屬醫院（3日）發布情況通報，經核查，該院婦二科每周一開展例行教學培訓，培訓對象為婦產專業醫務人員。周一（2日），在其科室微信視頻號進行直播教學，教學內容為壓力性尿失禁（SUI）手術治療及並發症處理，教學期間展示手術操作PPT並間斷播放「經尿道中段無張力懸吊術」教學視頻約4分鐘。該教學視頻中出現女性患者局部隱私部位，無可識別個人身份信息。教學過程中授課人員發現網友異常評論後立即中斷直播。

通報指﹗事件反映出醫護人員網絡素養的缺失和短板，也暴露出醫院對科室學習管理工作存在漏洞和過失。經醫院黨委研究決定，對婦二科負責人給予嚴重警告處分並停職檢查；對負責審核的醫務部有關責任人給予警告處分；對相關院領導已報上級黨委進一步處理。針對是次問題，醫院深感愧疚和歉意