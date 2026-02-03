Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黃埔軍校︱初中生層層疊「背囊」似行軍 「最強背影殺」爆紅網絡

即時中國
更新時間：11:26 2026-02-03 HKT
發佈時間：11:26 2026-02-03 HKT

內地中小學已開始放寒假，廣州有初中生層層疊背著被縟、蚊帳、運動鞋等行李坐地鐵的影片，卻暖透全網，被指少年步姿沉穩有力能吃苦，被網民冠為「最強小孩哥」、「最強背影殺」。

被縟、蚊帳、拖鞋綁在身

內地網絡近日熱傳的一條短片，顯示一名穿著校服，但個子不高的少年，拉著行李箱外，還在身上背著大量行李，包括被縟、蚊帳、運動鞋、拖鞋等，層疊疊地掛在身上，在廣州地鐵7號線長洲站乘車。

影片被網民形容是「最強背影殺」，指少年的形象，充份顯示男兒當自強的氣魄，以及有異於同齡少年的高超生活自理能力。

有內媒聯絡到影片的男主角何梓睿，得知他原來是黃埔軍校紀念中學初中二年級的住校生。他透露，身上的行李，是同學幫助花了約20分鐘打包及掛在身上。

何梓睿的家長郭女士2月1日向羊城晚報表示，對孩子一次普通的放假回家，引起大眾關注議論感到意外。她表示，身為家長，更注重對孩子獨立人格的培養，希望他將來更有底氣，面對人生的波折與風浪。

 

