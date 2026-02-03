中國觀察：涉外司法亮劍 從嚴從速審判

緬北「四大家族」排隊走上黃泉路。繼明家11名罪犯上周在溫州被執行死刑，白家犯罪集團案4名罪犯也在深圳伏法。明家從開庭到處死，前後僅僅11個月，幾乎是「滿門抄斬」；白家去年9月開審，11月宣判，12月24日裁定駁回上訴，到最高法院核准處死，前後僅僅4個半月。這種從速從嚴從重的審判模式，折射中國對極端電詐犯罪的零容忍態度，彰顯了強大的執法震懾力。



緬北「四大家族」以白家勢力最大，擁有最強大的私人武裝和滲透地方政治的能力，在果敢地區直接控制着多個規模龐大電詐園區。75歲的家主白所成曾追隨「果敢王」彭家聲，2009年倒戈，曾任果敢自治區主席，強勢掌控果敢14年，被移交中方之後判死，幾天之後病亡，逃過死刑。

明國平、明菊蘭、明珍珍被移交中國公安，各人已被執行死刑。公安部

「四大家族」不少骨幹成員被引渡回中國，已全部進入司法程序。魏家的魏懷仁等案犯，去年10月被福建泉州檢察院提起公訴。劉正祥家族成員也在去年10月，由福建龍岩檢察院提起公訴，官方指劉家是「果敢首富」，電騙園區發展最快、非法獲利最多，涉案資金超百億。可以預料的是，他們亦逃不過極刑。

這是中國涉外司法的空前亮劍。官方背景的自媒體「牛彈琴」指出，至少創下兩個史無前例：第一，這是中國司法機關史無前例大規模從國外抓捕罪犯回國受審。第二，這是中國司法機關史無前例大規模判處這些境外犯罪分子死刑。



緬北四大家族都是華裔，會說普通話，為了在中國生活置產享樂方便，買了中國身份證。結果，當中國要收拾他們時，以他們是中國公民為由，直接要求緬甸方面「交人」。天朝很生氣，後果很嚴重！小國哪敢說不？

柬埔寨「電詐大王」、太子集團創辦人陳志，加入柬國國籍多年，還獲頒公爵，但當北京要人，洪森父子也不得不「割愛」。柬埔寨外交部稱，發現陳志「透過偽造文件或在申請過程中提供虛假訊息」而取得柬埔寨國籍，去年12月撤銷其國籍。換言之，陳志不管怎麼折騰，始終是中國人，等待他的也將是極刑。

