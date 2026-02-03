瑞幸蜜雪等茶飲快餐集體加價 官方反「內卷」 引導物價回升

反「內卷」防通縮！經過「越賣越虧」的瘋狂價格戰後，隨着原材料上升及「反內卷」政策引導，瑞幸、奈雪的茶、蜜雪冰城、肯德基等多間知名茶飲、餐飲集體漲價。本月起，庫迪咖啡也收縮全場9.9元的優惠。官媒《求是》雜誌強調要「積極」推動物價合理回升，否則會形成「低物價—低利潤—低收入—少消費」的惡性循環，不利於維護社會穩定。

▍中國組 ▍

家住深圳的暨南大學本科生邱同學告訴《星島》，最近發現學校和家附近的蜜雪冰城大部分產品都漲了1元左右，「一線城市的好像都貴了」。記者查詢「淘寶閃購」APP，發現之前定價為4元的蜜雪冰城明星產品「冰鮮檸檬水」，已漲至5元，其他產品價格亦有小幅上漲，不過絕大部分單品價格仍不足10元。

絕大部分漲價1至2元

疫情結束後內地消費持續疲軟，物價不振。根據國家統計局公布，2025年全年計CPI與2024年持平，出現16年來首次「全年零通脹」。去年12月召開的中央經濟工作會議，首次要求把「促進經濟穩定增長、物價合理回升」作為2026年貨幣政策的重要考量。

去年下半年以來，多個餐飲品牌陸續調整外賣價格，或取消優惠。肯德基中國旗下外送產品價格平均上漲0.8元；以低價著稱的西餐品牌薩莉亞也上調部分菜品價格1至2元；瑞幸咖啡去年開始減少9.9元產品比例，多數飲品集中在10.9元至13.9元不等。

1月31日24時，庫迪（Cotti）咖啡此前推出的「全場9.9元不限量」促銷活動正式落幕。以北京朝陽合生匯店為例，只剩深烘美式、生椰拿鐵、流雲茉莉輕乳茶3款9.9元產品，其餘產品為11.9至16.9元不等。「當前國際咖啡豆價格持續攀升，成本壓力之下，庫迪咖啡若不調整低價促銷策略，規模擴張得越大，虧損面就會越廣，企業根本無力承擔。」《北京商報》引述中國食品行業研究員朱丹蓬認為，收縮促銷範圍是保障庫迪咖啡未來生存發展的關鍵舉措。

外賣三大平台「擁護」

「內卷」加劇是去年物價「零增長」的主要原因，多個大型外賣平台曾推出「天量貼補」搶客，甚至出現「0元購」奶茶亂像。不過，在官方多次表示「反內卷」後，外賣行業持續一年的「補貼大戰」迎來監管拐點。國務院反壟斷反不正當競爭委員會辦公室上月宣布將對外賣平台服務行業開展全面調查。美團、淘寶閃購、京東三大平台表態「擁護」。

北京《求是》雜誌刊登特約評論員文章《積極推動物價合理回升》，直指物價持續走低會改變人們對未來經濟走勢的判斷，形成「低物價—弱預期—少消費—企業低利潤—居民低收入—弱預期—少消費—低物價」的循環困局，並進而抑制投資意願。