達賴獲頒格林美有聲書獎 中方斥「反華政治操弄」

第 68 屆格林美獎頒獎禮周日（2月1日）在洛杉磯登場，90 歲的西藏「流亡精神領袖」達賴喇嘛，憑《冥想：達賴喇嘛尊者的反思（Meditations: The Reflections Of His Holiness The Dalai Lama）》，獲頒「最佳有聲書、旁白和故事講述錄音獎」。

音樂家溫萊特（Rufus Wainwright）代表達賴喇嘛領獎。 美聯社

中國外交部發言人林劍在例行記者會稱，達賴喇嘛不是單純的宗教人士，而是「披著宗教外衣」從事反華分裂活動的政治流亡者，中國堅決反對有關方面利用藝術獎項作為反華政治操弄工具。

格林美是全球最具影響力的音樂大獎之一。達賴本人雖然沒有親自出席頒獎典禮，不過他透過社群媒體發表聲明，對獲獎「心懷感恩與謙卑」。