成都警方通報知名媒體人劉虎被拘 涉誣告陷害非法經營

四川省成都市公安局錦江區分局2日晚上公布，依法對劉某（男，50歲），巫某某（男，34歲）等人涉嫌誣告陷害罪和非法經營罪立案偵查。相關犯罪嫌疑人已被採取刑事強制措施。案件正進一步偵辦中。

通報中的犯罪嫌疑人相信是曾是知名調查記者的劉虎，以及自媒體人巫英蛟。

自媒體人巫英蛟。

前廣州《新快報》調查記者、知名媒體人劉虎。

警方通報

目前均為自媒體人的劉虎與巫英蛟，日前在網絡平台發表「曾逼死教授的四川縣委書記，如今又把招商企業逼向破產」的文章，引起注意。

內地律師張新年2日透過微博發文表示，巫英蛟1日晚上在河北邯鄲被四川警方帶走。劉虎目前也聯繫不上，處於失聯狀態。

劉虎曾是調查記者，先後任職於廣州《新快報》等媒體，發表過多篇反腐調查報道，包括曝光華潤集團董事長宋林貪腐案。