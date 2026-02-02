Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

深圳女子疑因家裏砧板不潔 如廁排出3米寄生蟲

更新時間：19:58 2026-02-02 HKT
發佈時間：19:57 2026-02-02 HKT

現代人生活條件改善，像幾十年前感染寄生蟲的情況已大為減少，但一不小心，仍有可能病「蟲」口入。深圳一名女子近日如廁時，竟然排出3米多長的活體白色條狀物，隨後到醫院診治，經醫生檢查，她感染了牛帶絛蟲。

疑砧板生熟未分所致

《澎湃新聞》報道，姓張的女子感染寄生蟲有可能和家中用砧板時生熟不分有關。經治療後，她體內寄生蟲已殺死，並且很快排出體外。

醫生提醒，許多人認為寄生蟲感染只與進食生肉相關，但實際上，家居廚房的衛生死角、烹飪習慣的疏忽，同樣可能成為寄生蟲傳播的隱蔽途徑。

據公開資料，牛帶絛蟲是圓葉目帶科帶屬扁形動物，成蟲呈乳白色或淡黃色，不透明，個體大。體長可達4至8米，共有1000至2000個節片。牛帶絛蟲在全球呈世界性分布。在中國見於青海、西藏、廣西、貴州。成蟲主要寄生在人的小腸，幼蟲寄生於黃牛、水牛、羊、鹿等動物的肌肉內。

小知識：這些誤區不要踩

Q：開水燙一下砧板就安全了？
A：錯！開水燙僅能殺滅部分細菌，寄生蟲幼蟲耐高溫，需用含氯消毒液或沸水長時間消毒才有效。

Q：只有農村才會感染寄生蟲？
A：不對。城市家庭因食材來源廣泛，廚房生熟混用、外出就餐不規範等，同樣可能導致感染。

Q：吃驅蟲藥就能預防寄生蟲感染？
A：切勿自行服藥。驅蟲藥需在醫生指導下使用，預防的核心仍是做好飲食衛生和個人防護。

