天下銀樓︱湖南拍賣地標含銀1.75噸 ¥1200萬賤賣一原因無人出手

湖南郴州市永興縣地標建築「永興銀樓」拍賣。銀樓耗費約五萬兩白銀建造，因此亦被稱為「白銀五萬兩」。法拍網顯示，該樓純銀含量為70%，共用了1.75噸純銀，估值為1204萬7000元（人民幣，下同），折算下來單價為每克純銀6.88元。拍賣期間，白銀市場價格高漲，但拍賣價遠低於現今銀價估值，依然流拍，引發網友熱議。

據《極目新聞》周日（1日）報道，銀樓拍賣備受注目，民間俗稱「永興銀樓」，是永興當地的地標建築。該銀樓位於永興縣中國白銀第一坊景區內，是由湖南鑫達公司投資建成的一座中國白銀文化館，2007年竣工，牌匾上標有「天下銀樓」。

在阿里法拍平台可見，本次拍賣的委託方為湖南鑫達銀業股份有限公司，該樓純銀含量為70%，共用了1.75噸純銀，評估價值為1204.7萬元，折算下來單價為每克純銀6.88元。拍賣期間白銀價格一度高企，有估算指1.75噸純銀價值已超5000萬元，遠高於現今拍賣價。

有網民紛紛留言熱議：「這是賤賣啊」、「銀漲那麼多，把樓拆了賣純銀也賺翻了」、「能拍了拆了賣嗎？」、「這麼大塊的銀子不方便流通，拆了還失去了附加價值。」

據悉，本次拍賣於1月16日舉行，有兩人報名，但最終無人出價最後流拍。

為何無人買？

為何銀樓最終還是無人出價？有網友稱，這可能與拍賣公告中一則「不得擅自變更用途」的限制條款有關。

永興銀樓拍賣公告中有6條特別說明，其中第5條稱：買受人競得本標的物後，須繼續維持其「中國白銀文化館（天下銀樓）」的文旅景區核心定位，嚴格恪守既定規劃功能與經營方向，不得擅自變更用途，確保該文旅項目持續穩定運營、長效發展。

資產委託管理方工作人員稱，目前永興銀樓正尋找有意向的購買方進行商洽，待找到合適的意向方後會在平台上再次掛拍。

工作人員還表示，再次拍賣時，銀樓仍會以1204.7萬元（單價6.884元/克）評估價掛拍，不會因白銀市場價大漲重新估值。

工作人員透露，按當地有關方面的要求，該項目要保持文旅景區核心定位，購買方需繼續維持既定規劃功能與經營方向，因此買到銀樓後是不允許拆除的。

