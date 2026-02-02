北京長峰醫院釀29死慘案 19人被判囚2至6年半

2023年4月18日，北京市豐台區長峰醫院住院部東樓發生重大火災，造成29人死亡、42人受傷，是近年來北京傷亡最嚴重的火災之一。事故初步調查顯示，火災由醫院住院部內部改造施工作業時，火花引燃可燃塗料揮發物所致。2026年2月2日，北京市豐台區人民法院對被告人汪文傑（長峰醫院集團董事長）等19人重大責任事故案公開宣判，對各被告人以重大責任事故罪判處有期徒刑2年至6年6個月不等。

長峰醫院集團董事長汪文傑。 北京長峰醫院微信公眾號

違規作業引發爆燃

案情指，2023年4月18日12時50分許，在北京長峰醫院改造工程施工現場，施工單位違規進行自流平地面施工和門框安裝切割交叉作業，環氧樹脂底塗材料中的易燃易爆成分揮發、形成爆炸性氣體混合物，遇角磨機切割金屬淨化板產生的火花發生爆燃；引燃現場附近可燃物，產生的明火及高溫煙氣引燃樓內木質裝修材料，部分防火分隔未發揮作用，固定消防設施失效，致使火勢擴大、大量煙氣蔓延；加之未能有效組織高樓層患者疏散轉移等原因，造成29人死亡、42人受傷和嚴重經濟損失。

相關新聞：京醫院奪命火│釀29死事故調查報告公佈 副市長靳偉被問責

北京長峰醫院。

相關新聞：京醫院奪命火│傷者已全部轉移處置 院長：火災原因或屬不可避免

北京市豐台區人民法院經審理認為，各被告人在生產、作業中違反有關安全管理的規定，因而發生重大傷亡事故，情節特別惡劣，依法均應予以懲處。綜合考慮各被告人犯罪的事實、情節、危害後果以及是否自首、認罪悔罪、賠償經濟損失等，依法作出上述判決。

