「老痰酸菜」︱遼寧涉事老闆被罰百萬 網民嘲「痰比金貴」

「老壇酸菜」變「老痰酸菜」？去年10月，一度引發關注的遼寧興城市「男子在酸菜池中抽煙吐痰」事件，官方近日公布處罰結果。涉事企業被罰款5萬元（人民幣，下同）並停產停業，法定代表人楊某被罰款100萬元。網民調侃：「這一口痰比黃金還貴。」

2025年10月，有網友發布視頻顯示，一男子在疑似酸菜的生產車間中用鋼叉將大量酸菜鏟至一旁。長達30秒的視頻中，男子一直在吸煙，同時在酸菜池中隨地吐痰，畫面不忍直視。興城市當局隨後扣押並銷毀該批次酸菜，未流入市場。

極目新聞2日披露興城市市場監督管理局的行政處罰決定書。經查，涉事企業為「凌海隆盛腌漬菜廠」，該廠工人在起撈酸菜過程中在池內吸煙、吐痰。目前，涉事腌漬車間已被查封。

決定書提到該公司早有前科，2025年3月曾因廠區衛生環境髒亂、設施設備布局不合理等，被責令整改，但該公司一直未進行實質有效整改，違法行為持續時間已達半年以上，食品安全風險隱患突出，對社會造成嚴重不良影響。