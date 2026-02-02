「老痰酸菜」︱遼寧涉事老闆被罰百萬 網民嘲「痰比金貴」
更新時間：15:40 2026-02-02 HKT
發佈時間：15:40 2026-02-02 HKT
發佈時間：15:40 2026-02-02 HKT
「老壇酸菜」變「老痰酸菜」？去年10月，一度引發關注的遼寧興城市「男子在酸菜池中抽煙吐痰」事件，官方近日公布處罰結果。涉事企業被罰款5萬元（人民幣，下同）並停產停業，法定代表人楊某被罰款100萬元。網民調侃：「這一口痰比黃金還貴。」
2025年10月，有網友發布視頻顯示，一男子在疑似酸菜的生產車間中用鋼叉將大量酸菜鏟至一旁。長達30秒的視頻中，男子一直在吸煙，同時在酸菜池中隨地吐痰，畫面不忍直視。興城市當局隨後扣押並銷毀該批次酸菜，未流入市場。
極目新聞2日披露興城市市場監督管理局的行政處罰決定書。經查，涉事企業為「凌海隆盛腌漬菜廠」，該廠工人在起撈酸菜過程中在池內吸煙、吐痰。目前，涉事腌漬車間已被查封。
決定書提到該公司早有前科，2025年3月曾因廠區衛生環境髒亂、設施設備布局不合理等，被責令整改，但該公司一直未進行實質有效整改，違法行為持續時間已達半年以上，食品安全風險隱患突出，對社會造成嚴重不良影響。
最Hit
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
2026-01-28 18:44 HKT
朱千雪揭與懲教署「不解之緣」 昔日「懲教主任」變大律師 感觸良多勉勵學員：人生總有高低
2026-01-31 21:00 HKT
滙豐破頂勿輕言沽貨 曾淵滄揭散戶壞習慣
10小時前