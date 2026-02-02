Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「老痰酸菜」︱遼寧涉事老闆被罰百萬 網民嘲「痰比金貴」

即時中國
更新時間：15:40 2026-02-02 HKT
發佈時間：15:40 2026-02-02 HKT

「老壇酸菜」變「老痰酸菜」？去年10月，一度引發關注的遼寧興城市「男子在酸菜池中抽煙吐痰」事件，官方近日公布處罰結果。涉事企業被罰款5萬元（人民幣，下同）並停產停業，法定代表人楊某被罰款100萬元。網民調侃：「這一口痰比黃金還貴。」

2025年10月，有網友發布視頻顯示，一男子在疑似酸菜的生產車間中用鋼叉將大量酸菜鏟至一旁。長達30秒的視頻中，男子一直在吸煙，同時在酸菜池中隨地吐痰，畫面不忍直視。興城市當局隨後扣押並銷毀該批次酸菜，未流入市場。

極目新聞2日披露興城市市場監督管理局的行政處罰決定書。經查，涉事企業為「凌海隆盛腌漬菜廠」，該廠工人在起撈酸菜過程中在池內吸煙、吐痰。目前，涉事腌漬車間已被查封。

決定書提到該公司早有前科，2025年3月曾因廠區衛生環境髒亂、設施設備布局不合理等，被責令整改，但該公司一直未進行實質有效整改，違法行為持續時間已達半年以上，食品安全風險隱患突出，對社會造成嚴重不良影響。

 

 
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
中年好聲音4｜「白眉鷹王」豪取5燈  網民憑兩點考古  智破真身係前《愛回家》男星？
中年好聲音4｜「白眉鷹王」豪取5燈  網民憑兩點考古  智破真身係前《愛回家》男星？
影視圈
17小時前
港男逾$300萬金幣不翼而飛 揭母親金價高企變賣替胞弟買樓 事主傷心欲絕結局峰迴路轉...
社會
3小時前
「三料冠軍港姐」離巢變身教育家極低調  晚會罕現身氣質更勝從前  曾參演重頭劇演技劣評如潮
「三料冠軍港姐」離巢變身教育家極低調  晚會罕現身氣質更勝從前  曾參演重頭劇演技劣評如潮
影視圈
19小時前
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
2026-01-28 18:44 HKT
朱千雪揭與懲教署「不解之緣」 昔日「懲教主任」變大律師 感觸良多勉勵學員：人生總有高低
朱千雪揭與懲教署「不解之緣」 昔日「懲教主任」變大律師 感觸良多勉勵學員：人生總有高低
影視圈
2026-01-31 21:00 HKT
汪明荃奇妙結緣女小販數十載原因曝光 銅鑼灣街頭溫馨互動令人感動 網民讚阿姐人美心善
汪明荃奇妙結緣女小販數十載原因曝光 銅鑼灣街頭溫馨互動令人感動 網民讚阿姐人美心善
影視圈
7小時前
許仕仁逝世︱捲涉貪案揭生活極奢華 21萬享一餐法國菜 斥200萬買唱片 曾包養上海情婦
02:02
許仕仁逝世︱捲涉貪案揭生活極奢華 21萬享一餐法國菜 斥200萬買唱片 曾包養上海情婦
政情
19小時前
滙豐破頂勿輕言沽貨 曾淵滄揭散戶壞習慣
滙豐破頂勿輕言沽貨 曾淵滄揭散戶壞習慣
投資理財
10小時前
假如今日有100萬元 你會買甚麼？ 曾淵倉：應該All In收息股｜百萬倉
假如今日有100萬元 你會買甚麼？ 曾淵滄：年紀大應All In收息股｜百萬倉
投資理財
10小時前
城巴「仙氣女車長」後繼有人 驚艷乘客：好靚好颯 網民大爆駕駛路線
城巴「仙氣女車長」後繼有人 驚艷乘客：好靚好颯 網民大爆駕駛路線｜Juicy叮
時事熱話
5小時前