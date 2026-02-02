谷旅遊︱海南演唱會吸客達標 陳奕迅張學友分別獲獎¥100萬及¥50萬

海南旅遊和文化廣電體育廳宣布，香港歌手陳奕迅與張學友，去年在海南舉行的演唱會，入場人次及收入達到獎勵要求，分別獲得100萬元及50萬元人民幣補助。

符支援優秀文藝演出要求

通報指，據《海南省進一步促進文體旅商展聯動擴大消費若干措施》、《海南省關於支援大型演唱會、音樂節及高品質優秀劇目文藝演出實施細則》（簡稱《實施細則》）要求，《陳奕迅 FEAR and DREAMS世界巡迴演唱會》大型演唱會演出售票人數為3.88萬人次，達到《實施細則》要求的3萬人次，已提供的售票收入為6,747.72萬元，達到1,500萬元的要求，符合給予100萬元一次性獎勵標準。

陳奕迅、張學友去年在海南的演唱會，觀眾人次及收入達標，分別獲獎¥100萬及¥50萬。南方都市報

張學友的《JACKY CHEUNG 60+ CONCERT TOUR張學友60+巡迴演唱會海口站》大型演唱會，於海南的售票人數為2.29萬人次，達到《實施細則》要求的2萬人次，已提供的售票收入規模為4,303.45萬元，達到要求的1,000萬元要求，符合給予50萬元一次性獎勵標準。

資料顯示，陳奕迅FEAR and DREAMS世界巡迴演唱會海口站於2025年6月13日至15日、6月20日至22日在海口五源河體育館舉行。張學友60+巡迴演唱會海口站於2025年2月21日至23日在海口五源河體育館連唱三場。