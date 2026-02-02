遊台注意︱旅客帶煙入境新規 做錯一事最高可罰500萬台幣
發佈時間：11:51 2026-02-02 HKT
台灣調整加熱煙規定，2月1日起，可以合法攜帶200支加熱煙免稅入境，但必須是在台灣的免稅店購入（包括加熱煙機等配件）。如帶入境外所購的加熱煙，可被罰款5萬至500萬新台幣（約港幣1.2至124萬元）。
電子煙續全面禁止
綜合台媒報道，台灣在去年底起，可以有條件合法吸食加熱煙，但全面禁止電子熱。台灣官方於是修正「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」，並在2026年2月1日正式生效。
新制下，旅客入境台灣時，可以免稅攜帶「經衛生福利部核定通過健康風險評估的指定菸品」，數量上限為200支（1條）。不過，前提必須是在「台灣免稅商店」，則入的經「台灣衛福部核定」的指定產品。
若違規在台灣外帶入電子煙、加熱煙及其相關配件，可以被罰5萬至500萬元新台幣。
