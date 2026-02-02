Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

遊台注意︱旅客帶煙入境新規 做錯一事最高可罰500萬台幣

即時中國
更新時間：11:51 2026-02-02 HKT
發佈時間：11:51 2026-02-02 HKT

台灣調整加熱煙規定，2月1日起，可以合法攜帶200支加熱煙免稅入境，但必須是在台灣的免稅店購入（包括加熱煙機等配件）。如帶入境外所購的加熱煙，可被罰款5萬至500萬新台幣（約港幣1.2至124萬元）。

電子煙續全面禁止

綜合台媒報道，台灣在去年底起，可以有條件合法吸食加熱煙，但全面禁止電子熱。台灣官方於是修正「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」，並在2026年2月1日正式生效。

入境台灣的旅客，只可在免稅店買指定的加熱煙產品。中時
入境台灣的旅客，只可在免稅店買指定的加熱煙產品。中時

新制下，旅客入境台灣時，可以免稅攜帶「經衛生福利部核定通過健康風險評估的指定菸品」，數量上限為200支（1條）。不過，前提必須是在「台灣免稅商店」，則入的經「台灣衛福部核定」的指定產品。

若違規在台灣外帶入電子煙、加熱煙及其相關配件，可以被罰5萬至500萬元新台幣。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
中年好聲音4｜「白眉鷹王」豪取5燈 網民憑兩點考古 智破真身係前《愛回家》男星？
中年好聲音4｜「白眉鷹王」豪取5燈  網民憑兩點考古  智破真身係前《愛回家》男星？
影視圈
14小時前
「三料冠軍港姐」離巢變身教育家極低調  晚會罕現身氣質更勝從前  曾參演重頭劇演技劣評如潮
「三料冠軍港姐」離巢變身教育家極低調  晚會罕現身氣質更勝從前  曾參演重頭劇演技劣評如潮
影視圈
16小時前
許仕仁逝世︱捲涉貪案揭生活極奢華 21萬享一餐法國菜 斥200萬買唱片 曾包養上海情婦
02:02
許仕仁逝世︱捲涉貪案揭生活極奢華 21萬享一餐法國菜 斥200萬買唱片 曾包養上海情婦
政情
16小時前
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
2026-01-28 18:44 HKT
假如今日有100萬元 你會買甚麼？ 曾淵倉：應該All In收息股｜百萬倉
假如今日有100萬元 你會買甚麼？ 曾淵滄：年紀大應All In收息股｜百萬倉
投資理財
7小時前
前TVB「傳奇女星」變女強人賺過億 低調為港姐亞軍慶生驚人凍齡 三孩之母從未曝光富豪老公
前TVB「傳奇女星」變女強人賺過億 低調為港姐亞軍慶生驚人凍齡 三孩之母從未曝光富豪老公
影視圈
18小時前
滙豐破頂勿輕言沽貨 曾淵滄揭散戶壞習慣
滙豐破頂勿輕言沽貨 曾淵滄揭散戶壞習慣
投資理財
7小時前
汪明荃奇妙結緣女小販數十載原因曝光 銅鑼灣街頭溫馨互動令人感動 網民讚阿姐人美心善
汪明荃奇妙結緣女小販數十載原因曝光 銅鑼灣街頭溫馨互動令人感動 網民讚阿姐人美心善
影視圈
4小時前
連鎖酒家再推「$5雞」優惠！晚市激抵小菜 燒鵝王$38起/燒乳鴿$20.8
連鎖酒家再推「$5雞」優惠！晚市激抵小菜 燒鵝王$38起/燒乳鴿$20.8
飲食
2026-02-01 13:00 HKT
朱千雪揭與懲教署「不解之緣」 昔日「懲教主任」變大律師 感觸良多勉勵學員：人生總有高低
朱千雪揭與懲教署「不解之緣」 昔日「懲教主任」變大律師 感觸良多勉勵學員：人生總有高低
影視圈
2026-01-31 21:00 HKT