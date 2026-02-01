Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

福布斯中國富豪榜｜張一鳴693億美元登首富 超越農夫山泉鐘睒睒

即時中國
更新時間：22:55 2026-02-01 HKT
發佈時間：22:46 2026-02-01 HKT

根據最新更新的福布斯「中國富豪榜」（截至2026年1月），字節跳動創辦人張一鳴以693億美元身家超越農夫山泉董事長鐘睒睒（680億美元）首度登上榜首。前十名中除了穩居前三名的張一鳴、鍾睒睒、馬化騰外，熟悉的面孔還有寧德時代創辦人兼董事長曾毓群、網易創辦人丁磊、香港企業家李嘉誠等。

雷軍躋身前十名 馬雲跌出十大

張一鳴成中國首富，有指這標誌著以演算法和數據驅動的科技產業正式成為財富創造的最強引擎，而DeepSeek創辦人梁文峰則以115億美元首次上榜，展現AI時代全新的估值邏輯。

值得一提的是，小米創辦人雷軍也躋身前十名，其財富達304億美元，而馬雲則以296億美元緊隨其後。此外，比亞迪的王傳福以228億美元排名第15名，順豐王衛以166億美元排名第23名，泡泡瑪特王寧以159億美元排名第26名，長城汽車魏建軍與DeepSeek梁文峰則同以115億美元分別排名第42名和第43名。

梁文峰首次上榜

此外，榜單中段最引人注目的是DeepSeek創辦人梁文峰，以115億美元身家首次上榜。值得注意的是，他的公司尚未上市，財富估值源於輝達、紅杉等頂級機構的投資認可。

回顧過去五年，首富寶座長期由「賣水」起家的鐘睒睒佔據，其財富一度高達771億美元。然而在此次更新中，張一鳴成功超越鐘睒睒，這不僅是一位企業家的個人勝利，更標誌著一個時代的交接。

