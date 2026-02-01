車CAM直擊｜武漢地鐵工地龍門吊倒塌 砸路過車輛致1死1傷｜有片

2月1日上午，內地網友發布了一段行車記錄儀拍攝的視頻：車輛正常行駛中，左側有工地，行駛了一段後，車道突然變窄，一輛白色轎車剛經過，馬路旁的起重機部件忽然倒塌，砸中白色車輛，把後面的黑色車輛給擋住了。

新華社報道，2月1日11時16分許，武漢市軌道交通12號線連接線新春站工地在龍門吊拆除作業過程中，龍門吊支腿發生傾倒，導致工地外兩路過車輛受損，造成1人死亡、1人受傷（傷者生命跡象平穩）。目前，事故調查、善後處置等工作正有序開展。

網民質疑為何不封路

另一段視頻顯示，白色車輛被砸得車頭部分已經塌陷，工地旁邊的圍板上有「武漢」字樣。

據大風新聞此前報道，有知情人指出，事發地為武漢後湖大道段，具體在後湖四路和後湖五路之間，是地鐵施工作業區，該片區已是收尾階段，上午是拆卸第一台龍門吊，拆卸過程中發生意外。

「不能理解的是，吊這麼重體積這麼大的物件，怎麼下面路段這一片竟然還允許通車？」在網上，有不少網友質疑作業時為甚麼不進行交通限制。

2月1日下午，武漢市應急管理局表示，此次事件有人傷亡，具體情況當地多部門還在處置中，稍後會有更準確的消息發布。

江岸區應急管理局工作人員則稱：「轎車上有人受傷，已經有相關部門進行處理，已經把相關人員送到醫院救治，這個事情發生在地鐵建設項目，相關信息以地鐵集團在網上公布的為準，因為他們要開展事故的相關調查。」