牛瘪火鍋｜吃自製網紅美食 成都一家4口雙手變藍中毒又痾又嘔

最近，四川成都張女士一家因為一頓自製「牛癟火鍋」，吃至集體中毒雙手發藍的圖片在網上洗板，被網友戲稱「阿凡達聚餐現場」。好笑之餘，更多人好奇：這「牛癟火鍋」，到底是甚麼？這鍋「草汁」到底能不能喝？

據內媒潮新聞報道，1月29日，四川成都一名張姓女子在家食用自製的牛癟火鍋後不僅手部發藍，還出現頭暈症狀。張女表示，前幾天一家人食用牛癟火鍋時，湯底加入一種不知名蔬菜後突然變黑，隨後四個人陸續出現頭暈、手發藍等症狀，送院輸液後張女士已有好轉，但家人仍存在上吐下瀉等不適症狀，正在接受進一步觀察。

牛癟是甚麼？

牛癟，簡單來說就是牛胃和小腸裡尚未完全消化的草料內容物。廚師在宰牛後，會取出這些內容物，經過反覆過濾、擠壓，分離出液體，再加入牛膽汁及多種香辛料（如生薑、花椒、陳皮等）長時間熬煮，最終製成一種黃綠色、帶有濃郁草本氣息的湯底。

牛癟火鍋，又被稱為「百草湯」，是黔東南地區苗寨侗寨裡，招待貴客的名菜，是藏在深山裡的原生態美食。因風味獨特，被部分食客稱為「東方芝士火鍋」。

為甚麼會中毒？

問題關鍵出在「自製」上。專業製作牛癟火鍋，門檻其實很高：

牛要健康：必須選用吃天然百草、喝山泉水的散養牛。

工藝繁瑣：從取「癟」、過濾、清洗到熬煮，有一套傳承的嚴謹工序，確保安全衛生。正宗的牛癟火鍋製作流程十分嚴謹，需選用健康牛隻胃中尚未完全消化的草汁，經多次過濾並在高溫下持續熬煮至少15分鐘，以降低有害物質殘留風險，搭配的輔料也需經過安全驗證。

香料配方：用以平衡風味、殺菌去腥的香料搭配是秘訣。

家庭自製，若牛源不明、處理不當（如未充分煮沸殺菌），極易引發細菌感染或生物毒素中毒，導致腹瀉、嘔吐，甚至出現張女士一家四口的個案「高鐵血紅蛋白血症」引起的發紺（皮膚變藍）。

結論：安全與否，全在「專業」二字。強烈不建議在家自製。