北上注意｜冷空氣殺到 廣州最低氣溫僅5.6℃

即時中國
更新時間：15:25 2026-02-01 HKT
發佈時間：15:24 2026-02-01 HKT

受冷空氣補充影響，廣東今日（2月1日）氣溫迅速下降，多地告別溫暖天氣，出現10℃以下的低溫天氣。今日8時25分，廣州寒風凜冽，該市從化區錄得全市最低氣溫僅5.6℃。至於鄰近香港的深圳，今天早晨全市最低氣溫普遍只有10-12℃；不過隨著午後雲量減少，氣溫會逐漸回升，晝夜溫差較大。

未來三天晝夜溫差較大

「我家的電暖爐和厚棉被昨晚就拿出來用了！」廣州市民黃梓傑告訴記者，這次冷空氣來得又急又猛，他早上穿了厚外套出門，依然覺得冷。

2月1日，粵北、珠三角北部市縣的最低氣溫維持在5至8℃，高海拔山區的最低氣溫維持在2至4℃。今日9時，全省氣溫介於6.4至17.4℃，較昨日氣溫普遍下降，汕尾降溫達7.8℃。截至9時30分，全省有22個寒冷預警信號處於生效中。

據廣東省氣象部門，此次冷空氣過程將持續至2日，其間，中北部市縣氣溫下降3至6℃，其餘地區下降2至4℃，其中1至2日早晨高海拔山區最低氣溫將降到2至4℃。2月2至3日，全省大部陰天轉晴到多雲，晝夜溫差較大，粵北部分市縣有5℃以下低溫，沿海海面東北風6至8級。

廣東省氣象部門表示，民眾外出需注意保暖，需適時添減衣物。
 

