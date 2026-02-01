「柯南」辱華？︱聯乘《我的英雄學院》捱批 《名偵探柯南》急發聲明澄清

日本長壽人氣漫畫《名偵探柯南》（下稱《柯南》），為慶祝電視動畫30周年，與剛完結的另一人氣漫畫、曾被質疑辱華的《我的英雄學院》（下稱《我英》）推出連串聯乘活動，解動內地網民神經強力出征。《柯南》中國區代理商急發聲明澄清立場。

《我英》被指影射「731部隊」

《柯南》動畫開播30周年，《我英》的動畫則播出10周年，兩漫畫作品舉行連串聯乘活動慶祝，包括《柯南》作者青山剛昌與《我英》作者堀越耕平互畫賀圖，日本東寶也製作了結合兩部作品的特別版短片。

由於《我英》被內地部份網民認為有辱華之嫌，令與其合作的《柯南》也受連累，遭內地網民強力批評，質疑在中日關係惡劣之際，仍與《我英》合作是沒有政治敏感，甚至有人呼籲抵制。話題一度成為熱搜。

《柯南》的中國版權代理商「新創華」31日深夜緊急發表聲明回應，指聯動是為了紀念動畫播出30周年的全球性策劃，「本意僅為作品間的友好交流，並無任何立場上的含義」。日本版權方一貫支持中日文化友好，並希望透過作品傳遞積極向上的價值觀。代理商承諾將持續與日方溝通，「確保傳遞更符合中國粉絲期待與社會共識的內容」。

不過聲明仍未能平息小粉紅怒火，要求「新創華」「讓日本那邊明確立場」、「這麽敏感的時候搞聯動說明也不在乎中國市場吧」、「撤回這個合作，不認可這個是友好交流」等。

《我英》內容中，曾出現一名進行人體實驗的反派角色「志賀丸太」，遭南韓讀者發現，「丸太（maruta）」的名字與二戰時期「731部隊」對人體實驗的稱呼「圓木（maruta）」相同，同時「志賀」取自日本細菌學家志賀潔，被內地網民貼上「鬼子學院」標籤，認為《我英》是以辱華漫畫。