江蘇打工仔如廁逾6小時被炒 法院：變相曠工

江蘇及北京近日分別出現涉及員工如廁被解僱的案件，判決獲得網民誇讚，認為是「見到正常判決了」。

據陝視新聞報道，江蘇省南通市通州區人民法院審理一宗如廁離崗被解僱案，事主劉某，在一個月內11次長時間滯留在廁所有，其中單日最長時間為6小時21分鐘。

法院認定劉某已超出合理生理需求，屬變相曠工，公司解僱合法。

另外，北京市順義區人民法院在審理李某一宗被解僱案件時指，李某值班時突發腹痛，如廁3分鐘且提前聯絡同事頂崗，被判定為正常生理現象，公司違法解僱需賠償6萬餘元。

報道引述法律人士指，兩宗案件的判決，明確區分「合理需求」與「摸魚違紀」，核心看主觀意圖（是否逃避工作）行為合理性（時長頻率是否合規）和崗位屬性。企業在行使用工自主權時，須嚴守合理合法邊界。

網民在驚訝有人可以在廁所滯留超過6小時做什麼外，還有不少人稱讚兩間法院的判決合乎常識，「見到正常判決了」。