寧夏73歲翁心臟不適求醫 醫院檢查報告：宮內早孕

寧夏有醫院發生搞笑事故，1名73歲男子心臟不適求診，經超聲波檢查，但報告竟診斷是「宮內早孕：不除外胚胎停育可能」。院方事後就事件道歉，稱檢查的紙本報告內容無誤，但電子報告因系統故障及稽核把關不嚴，導致內容出錯。

寧夏73歲翁心臟不適求醫，但醫院檢查報告顯示宮內早孕。

澎湃新聞報道，指內地有網民在1月30日發文，指家中有73歲的男長者，早前因心臟不適，到了吳忠市人民醫院檢查，結果顯示「宮內早孕，不排除胚胎停育可能」，還詳細描述子宮大小、妊娠囊等婦科相關內容。

吳忠市人民醫院30日正式發布情況說明並道歉。院方稱，經查，患者陳某於1月22日15時09分到超聲波影像科就診，在檢查結束後當場給予紙本檢查報告單，報告資訊無誤。

醫院又稱，為方便患者線上查閱檢查報告，於1月29日上傳電子檢查報告：「因當日醫院醫學影像存儲與傳輸系統故障且工作人員審核把關不嚴，導致電子報告單訊息錯誤。」院方已第一時間向患者致歉。同時全面排查同期所有電子報告，將徹底整改，杜絕此類事情發生。