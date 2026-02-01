水貝黃金平台爆雷 羅湖通報啟動兌付

近期深圳水貝黃金交易私盤線上平台「傑我睿」被爆資金鏈斷裂，數萬用戶面臨兌付危機。昨日羅湖區工作專班發布情況通報，稱在專班督促下公司已處置資產、籌集資金，開始啟動兌付。通報又指網傳金額明顯誇大，相關部門正對各類線索進行核查。

涉及金額被誇大

通報指出，經持續介入處置深圳市傑我睿珠寶有限公司經營異常事件，公司已開通線上簽約兌付渠道，並設立線下接洽辦理點，地址為「羅湖體育館，羅湖區羅沙公路經二路48號」。

網上有大量客戶反映傑我睿珠寶未有對投資作出兌現。

「傑我睿」是一間以黃金回收、低工費黃金出售為招牌的商家，曾在水貝黃金市場頗具口碑。除黃金回收業務，該平台還上線「約價回收」、「買料定價」等功能，用戶可在帳戶內進行充值、提現等操作。

此前關於該平台兌付爆雷、老闆跑路的消息持續發酵，有內媒稱，今次兌付風波涉及資產高達133億元人民幣，多名用戶曾發起抗議。