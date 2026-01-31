Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

冒充殲-16戰鬥機師「冧女」呃錢 「百人斬」騙徒落網

近日，山東省煙台市芝罘分局立交橋派出所破獲了一宗冒充軍人詐騙案件，犯罪嫌疑人徐某冒充飛行員加了100多名女性微信，遇到合適的發展對象就建立戀愛關係，然後再實施詐騙。

一人分飾三角實施詐騙

山東煙台的陳女士與「空軍戰鬥機飛行員」男友徐某通過介紹相識，與徐某相戀不久，陳女士就遭到敲詐，一個名叫「白雨」的陌生賬號，以掌握陳女士的私密視頻為由索要20萬（人民幣，下同）。最終，陳女士與男友徐某決定合出20萬，由徐某拿給「白雨」，令陳女士沒有想到的是，沒過幾天，男友和「白雨」竟然一同消失了。

於是陳女士報案，山東省煙台市公安局芝罘分局民警調查發現，三個賬號都是由徐某註冊並進行使用的。徐某先冒充介紹人身份，物色女性目標，並以「我弟弟是飛行員，很喜歡你」為由獲取對方微信號。隨後，以「現役飛行員徐某」的身份與對方建立戀愛關係。

最後，徐某再註冊另一微信賬號，化身為神秘的敲詐者「白雨」。這三個角色背後始終只有徐某一人。

警方了解到，在交往過程中，徐某精心編織了一套完整的「軍人身份」偽裝。他不僅在聊天中頻繁向陳女士發送所謂「軍官證」的照片、軍營生活及訓練影像，以此獲取對方信任，甚至在約會時也不斷向對方傳輸「自己是軍人」的信號，令對方崇拜他，例如編造「英雄故事」，說他之前駕駛殲-16出了事故，為了保護飛機受了傷，一直在地方上養傷，沒有回部隊。

雖然陳女士也曾對徐某的軍人身份產生疑慮，但都被他以「涉及軍事機密或者部隊有規定」的理由搪塞。

經審訊查明，23歲的徐某真實身份是一名廚師，目前，徐某因涉嫌敲詐勒索罪和冒充軍人招搖撞騙罪，已經被檢察機關提起公訴。

據軍隊相關規定。嚴禁註冊登錄交友、婚戀、求職網站；嚴禁擅自上傳軍人證件、著軍裝照片和部隊工作履歷暴露軍人身份。

