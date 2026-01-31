打虎｜應急管理部黨委書記、部長王祥喜被查 涉嫌嚴重違紀違法

周末打虎！官方公布，國家應急管理部黨委書記、部長王祥喜涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

這也是繼內蒙古自治區書記孫紹騁之後，2026年第二位官宣落馬的正省部級高官。

63歲的王祥喜是二十屆中共中央委員，長期在煤炭系統工作，曾任湖北省荊州市長、湖北省政法委書記、國家能源投資集團有限責任公司董事長等職，2022年7月升任應急管理部黨委書記，同年9月任部長。

王祥喜「出事」早有先兆。周四北京（29日）舉行中央企業安全生產工作視像會議，身為國務院安委會副主任、應急管理部一把手的王祥喜罕有地未有出席，引起猜測。

王祥喜最後一次露面是周二（27日）主持應急管理部黨委的民主生活會。他在會上發表講話，強調「帶頭進行個人對照檢查」，要求自覺在紀律約束下工作，在清正廉潔中永保政治本色。