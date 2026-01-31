Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港澳研究會香港理事精簡 此張翔不同彼張翔

更新時間：10:05 2026-01-31 HKT
發佈時間：10:05 2026-01-31 HKT

全國港澳研究會新一屆理事會名單公布，會長續由鄧中華出任，副會長增至11人，香港佔3席，原副會長王于漸和譚耀宗轉任顧問，香港中華總商會會長蔡冠深、港區全國人大代表凌友詩和正思研究院院長陳少波接棒。

北京大學法學院教授張翔近照。 北京大學新聞網
港大校長張翔。 香港大學官網
全國港澳研究會新一屆理事會名單公布。
本屆理事會壓縮為45人，香港方面的理事也由原來的近30人減縮為9人，除蔡冠深、凌友詩及陳少波外，還包括香港「一國兩制」研究中心研究總監方舟、香港教育工作者聯會會長劉智鵬、團結香港基金總裁李正儀、馮氏集團利豐發展（中國）有限公司董事總經理張家敏、新鴻基地產執行董事郭基煇，以及香港教育大學教育發展與創新學院顧問傅健慈。

研究會理事名單包括張翔，引起關注。據本網了解，此張翔並非香港大學校長，而是北京大學法學院教授。

