異見藝術家｜艾未未：西方沒資格批評中國人權

即時中國
更新時間：08:59 2026-01-31 HKT
發佈時間：08:58 2026-01-31 HKT

旅居歐洲多年的中國異議藝術家艾未未近日在英國倫敦表示，西方在人權問題上缺乏批評北京的道德權威，又說西方領導人提及人權、言論自由和審查等議題，「只會讓人發笑」。

相關新聞：異見藝術家｜艾未未睽違10年返北京 稱讚中國社會效率高於歐洲

路透社報道，艾未未29日在倫敦為其新書《審查》舉辦活動時表示，他過去曾主張西方領導人在訪華並與之達成經貿協議之前，應當公開譴責中國的人權狀況。「但今天我完全改變了看法，」艾未未說。「西方甚至沒有資格指責中國。他們只需要看看自己在國際人權方面做過甚麼，以及他們在言論自由方面的紀錄。」

艾未未提到了西方對維基解密創始人、澳洲公民阿桑奇案的處理方式，又披露自己在西方同樣遭遇過審查。倫敦一間畫廊在2023年因他就加沙戰爭發表的一則社媒帖子而決定推遲其一場展覽。

