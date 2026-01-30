大懵旅客高鐵遺留12公斤黃金 價值¥2000萬 車長：兩個人才搬得動

珠寶公司新員工將12公斤黃金遺留在高鐵車廂，價值近2000萬元（人民幣，下同），由於近期金價飆升，相關話題引發關注。

微信公眾號「上局上海客運段」1月27日消息，1月26日7時左右，D914次列車抵達上海站，旅客下車後，列車長吳佳雯像往常一樣開始檢查車廂。走到6號車廂時，她發現27號舖位下面靠牆的位置有個黑色行李箱。

她將箱子取出時發現箱子很重，一個人提不動，於是她叫來乘務員，兩人一起把箱子抬到了餐車。

在乘警的陪同下打開視像記錄儀進行開箱後，發現裡面整整齊齊放著十來包黃金飾品，每包大約一千克。吳佳雯正準備按規定上報處理，這時她收到通知有旅客正在尋找一個黑色行李箱，特徵完全吻合。

她立即通過系統內預留的電話聯繫失主。幾次嘗試未通後，她選擇了語音留言。7點半左右，旅客回了電話，聲音很著急。原來他們是珠寶公司的，帶了七箱展品來上海參展，下車時新員工不小心把最重要的一箱黃金遺留車上了。旅客說已經讓同事趕回車站，希望能直接取回。

但這麼貴重的東西不能隨便交接，吳佳雯建議按規定通知車站和公安，旅客卻著急了：「要是走公安流程，今天上午的布展就來不及了。」

結果，吳佳雯約了對方在上海站6號月台當面交接。一小時後，旅客的同事趕到上海站。吳佳雯提出開箱核對，對方有些為難：「這裡面是我們參展的新品，時間十分緊張。」吳佳雯拿出手機：「那您方便現在和公司負責人視頻嗎？我們可以通過視頻確認。」視頻接通後，她將箱子裡的物品在鏡頭前一一展示，屏幕那頭的負責人仔細核對後確認無誤。

辦完交接手續，旅客的同事連聲道謝，讚揚對方既按規定辦事，又幫他們節省了時間。

