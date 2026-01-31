棄20年地產事業做「無人島主」 北京姑娘跨2.8萬公里過獨居生活

若你身處繁華一線城市，擁有穩定且深耕20年的事業，是否願意放下一切，奔赴一座荒無人煙的海島開啟全新生活嗎？80後北京姑娘岳麗（網名「栗子」）毅然辭掉打拼20年的房地產工作，跨越2800公里從北京奔赴浙江舟山東寨島，成為一名養殖基地質檢管理員。近日，她記錄的守島日常影片在網上爆紅，螃蟹吃個夠、沙鰻釣到手軟的愜意畫面，搭配荒島生存的真實境遇，讓這份大膽的人生選擇引發全網熱議。

「守島」影片爆紅

綜合內媒報道，最近，北京姑娘栗子在舟山東寨島「守島」的影片爆紅，因為每天能收穫一大堆海鮮，被眾多網友羨慕，覺得她在島上過著神仙日子。在別人眼中看似「筍工」，事實上守島生活並不容易。

栗子在影片中陳述著，「每天最期待的時間又來了，看看今天的收穫。」在海邊，栗子熟練地拉上一隻拋在海裡的蟹籠，裡面是十多隻張牙舞爪的石蟹，而且個頭都很大。一些網友充滿好奇地留言稱，「這是什麼地方？螃蟹還挺大」；「好想去那裡一起抓螃蟹」。

栗子本名岳麗，是一名80後女子，曾在北京從事房地產工作20年，然而，她因工作壓力請假到舟山旅遊，偶然看到東寨島養殖基地招聘質檢管理員，隨即拋下大城市的一切，留下來工作。

東寨島距離岱山本島約38公里，為常年無人居住的海島，她的工作內容包括巡檢養殖設備、記錄水溫與氣溫等環境數據，並監測魚類生長狀況，工時相對彈性。

工作之餘，她將海釣、趕海與料理海鮮的日常拍成影片上傳社媒平台，畫面中，她在海風中釣魚、現抓現煮，在岸上休憩，成為不少網友嚮往的生活樣貌，但她也坦言，實際上，守島生活並不輕鬆。

岳麗表示，上島近一個月，真正風平浪靜的日子不到五天，多數時間伴隨強風與暴雨，遇到九級風時甚至無法生火做飯，此外，在簡易帳篷廚房漏雨、夜晚出沒的老鼠，都是岳麗必須面對的日常。

不少網友被岳麗的勇氣深深打動，直言「她活成了我們不敢活的樣子」，羨慕她能掙脫都市內卷的枷鎖，擁有與山海為伴的慢生活。有來自廣州的一位女性網友坦言，自己也曾有過逃離都市的想法，卻終究沒有放下一切的勇氣，只能隔著屏幕羨慕這份灑脫。