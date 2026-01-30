自詡「性商教母」 網紅周媛被立案調查

連日來，自稱為「中國性商第一人」的內地女網紅周媛，因其教授女性吸引男性課程遭封禁風波，持續發酵。有媒體稱，周媛名下「黑白顛性商學院」線下活動仍正常開展。湖南長沙雨花區市場監督管理局稱，該局已聯合公安、文化等多個部門，成立工作專班，進行立案調查，並責令停止相關線上線下社會行為。

相關新聞：性商教母｜網紅周媛教魅力修練吸金2400萬 高價賣情趣用品惹熱議

相關新聞：性商教母︱官媒批低俗「顛覆三觀」 平台應監管

周媛因開辦魅力女性修煉班，售賣999元至88000元（人民幣，下同）不等價位的培訓課程，教授女性如何用眼神、肢體語言吸引男性，引發廣泛爭議。不少網友質疑其涉嫌將女性塑造為討好男性的角色，有違公序良俗。

天眼查顯示，周媛擔任法人、董事的湖南黑白顛生物科技有限公司，成立於2021年，註冊地址位於湖南省長沙市雨花區湘府中路德思勤城市廣場。

紅星新聞引述雨花區市場監督管理局工作人員介紹，雨花區政府高度重視事件，第一時間成立工作專班，該局聯合公安、網信、文化等相關部門，針對前期網絡的一些情況，專班正在密切關注此事，目前正進行全面調查。相關部門已責令黑白顛周媛停止相關線上線下的一些社會行為，後續將根據調查結果，對其主體公司進行相關查處。