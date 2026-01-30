香港飛常州航班延誤逾3小時 女乘客要求下機稱「飛機要爆炸」

1月28日，內地社交媒體有網友稱，自己乘坐的飛機在進入起飛跑道時，有女乘客大叫「飛機要爆炸，要求下機」，頓時引發慌亂，導致飛機折返，乘客下機，航機重新作安全檢查，結果航班延遲3個多小時。

部分乘客不敢再上機

影片發布者稱，當晚11時45分，航班安全抵達常州機場，耽誤了3個多小時，「涉事女子當場就被警方帶走了」。對此，有網友稱：「我們是同一航班，下來後，我們15個就沒上飛機，不敢坐了。」、「我下機改簽明天的機票好了。」、「說飛機要爆炸的女子被抓走了，她下來不承認說那句話，說自己被人跟蹤。」

香港快運回應

1月29日，香港快運航空公關部門回應媒體稱，1月28日，原定由香港前往常州的UO272航班，在香港國際機場滑行期間，因機上一名乘客提出緊急要求，航機按既定程序折返並返回停機位。航班返回停機位後，按照標準安全及保安程序安排所有乘客下機，並進行所需的安檢；航機其後亦完成全面檢查，並確認符合再次出發的安全標準。UO272航班於1月28日晚上8時30分起飛。香港快運正為選擇於昨天不繼續行程的乘客作出妥善安排，包括提供其他航班選項。

據了解，香港飛常州的UO272航班，原計劃17:40起飛，於20:05抵達常州。28日當晚，飛機延誤到21:20起飛，23:24落地常州。