中國遊客泰國酒店門前被撞斃 路邊綁鞋帶友人倒車沒看到
更新時間：10:56 2026-01-30 HKT
發佈時間：10:42 2026-01-30 HKT
泰國芭提雅一名40歲中國男子路邊繫鞋帶時，被同行中國同伴駕車撞擊致死。
泰國警方通報，一名中國男子在一間酒店外，被友人駕駛的車輛撞擊身亡。事件發生在27日凌晨5時左右，地點位於春武里府邦拉蒙縣農普魯街道宗滴地區的一間酒店。
警方趕到事故現場後，在酒店門前發現一名男子倒在血泊中，已無生命跡象，後經確認該男子為40歲的中國公民李博瑞（音譯）。救護人員立即對其進行急救和心肺復甦，但該男子最終因傷勢過重當場死亡。
據報，李男和同伴及一名泰國女性翻譯用餐後，同伴駕車送李男回酒店，駕車駛離時未發現李男，車輛衝撞上前並將李男拖行了一段距離。李男頭部及頸部受到重創當場身亡，36歲中國籍肇事者明顯受到驚嚇，情緒低落。警方拍照取證後將肇事者帶回警局調查，李男遺體由醫院保存，等待家屬處理後事。
