Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中央軍委原委員廖錫龍逝世 享年85歲

即時中國
更新時間：09:31 2026-01-30 HKT
發佈時間：09:30 2026-01-30 HKT

中共中央軍委原委員、解放軍原總後勤部部長廖錫龍因病逝世。

新華社29日消息，廖錫龍因病於上周五（1月23日）在北京逝世，享年85歲。他的遺體周四（29日）在北京八寶山革命公墓火化。

中央軍委原委員廖錫龍因病逝世。
中央軍委原委員廖錫龍因病逝世。

報道稱，29日上午，八寶山革命公墓禮堂莊嚴肅穆，哀樂低回。正廳上方懸掛著黑底白字的橫幅「沉痛悼念廖錫龍同志」，橫幅下方是廖錫龍的遺像。廖錫龍的遺體安臥在鮮花翠柏叢中，身上覆蓋著鮮紅的黨旗。

報道又稱，廖錫龍病重期間和逝世後，習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希等中共政治局七常委、中國國家副主席韓正和胡錦濤等，前往醫院看望或通過各種形式對廖錫龍逝世表示哀悼，並向廖錫龍的親屬表示慰問。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
台遊客發現港鐵指示牌隱藏功能！簡單2步顯示自選導航點 港人震驚：坐咗地鐵幾十年都唔知
台遊客發現港鐵指示牌隱藏功能！簡單2步顯示目的地導航 港人震驚：搭咗地鐵幾十年都唔知
生活百科
17小時前
長者樂悠咭專享新春優惠！易賞錢大派$600利是 百佳、屈臣氏、豐澤消費即享
長者樂悠咭專享新春優惠！易賞錢大派$600利是 百佳、屈臣氏、豐澤消費即享
生活百科
22小時前
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）下月擬加2.2%！即睇最新金額/年齡要求/資產上限/離港限制/發放日期/申請懶人包
00:55
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）擬加2.2%！即睇最新金額/申請資格 資產過上限可善用年金計劃?
飲食
2026-01-28 16:41 HKT
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
2026-01-28 18:44 HKT
有線寬頻高層大地震  杜之克余詠珊何哲圖辭任 黃雅芬接任CEO
社會
11小時前
大棋盤｜「高官音樂椅」再轉 運輸署長李頌恩升官 接任政制局常秘
政情
3小時前
六合彩報復性返本 咁樣落注1賠960 幸運兒：買咗咁多年嘅錢一次過俾返我｜Juicy叮
六合彩報復性返本 咁樣落注1賠960 幸運兒：買咗咁多年嘅錢一次過俾返我｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-29 10:37 HKT
42歲「曾失婚女星」曾流出全裸艷照極轟動 做高齡產婦成功誕B 生完反變瘦顏值升級
42歲「曾失婚女星」曾流出全裸艷照極轟動 做高齡產婦成功誕B 生完反變瘦顏值升級
影視圈
22小時前
TVB「上位花旦」出身基層嫁富二代 進駐3千萬樓王 教B彈琴曝光豪宅無敵大海景
TVB「上位花旦」出身基層嫁富二代 進駐3千萬樓王 教B彈琴曝光豪宅無敵大海景
影視圈
2026-01-28 19:30 HKT
杏花邨酒樓兼營兩餸飯自救！晚市堂食每人一餐盤變「員工飯堂」 街坊感嘆：困獸鬥
杏花邨酒樓兼營兩餸飯自救！晚市堂食每人一餐盤變「員工飯堂」 街坊感嘆：困獸鬥
飲食
17小時前