中央軍委原委員廖錫龍逝世 享年85歲
更新時間：09:31 2026-01-30 HKT
發佈時間：09:30 2026-01-30 HKT
發佈時間：09:30 2026-01-30 HKT
中共中央軍委原委員、解放軍原總後勤部部長廖錫龍因病逝世。
新華社29日消息，廖錫龍因病於上周五（1月23日）在北京逝世，享年85歲。他的遺體周四（29日）在北京八寶山革命公墓火化。
報道稱，29日上午，八寶山革命公墓禮堂莊嚴肅穆，哀樂低回。正廳上方懸掛著黑底白字的橫幅「沉痛悼念廖錫龍同志」，橫幅下方是廖錫龍的遺像。廖錫龍的遺體安臥在鮮花翠柏叢中，身上覆蓋著鮮紅的黨旗。
報道又稱，廖錫龍病重期間和逝世後，習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希等中共政治局七常委、中國國家副主席韓正和胡錦濤等，前往醫院看望或通過各種形式對廖錫龍逝世表示哀悼，並向廖錫龍的親屬表示慰問。
