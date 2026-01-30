Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新疆雪豹︱咬傷遊客後再現身 獵殺35隻羊後被捕獲

即時中國
更新時間：09:07 2026-01-30 HKT
發佈時間：09:07 2026-01-30 HKT

近日，新疆可可托海景區發生雪豹撲咬當地滑雪女遊客的罕見事故後，該區域28日再有雪豹出現，並闖入一牧民羊圈中咬死35隻羊，另有5隻被咬傷。初判為咬傷遊客的同一隻雪豹。

相關新聞：新疆雪豹︱遊客遭撲咬血流披面 目擊者憶述：或進入牠狩獵範圍︱有片

富蘊縣林業和草原局人員，在牧民羊圈中安放誘捕籠，於1月29日9時許將再次返回羊圈的雪豹捕獲，並轉運至富蘊縣野生動物救助中心。

經專業人員初步檢查判斷，該雪豹同近日咬傷滑雪遊客的雪豹為同一隻，約兩歲左右。據專家分析，該年齡段雪豹冬季野外獨立生存能力較弱，因山區積雪較厚，捕食困難遂靠近人類活動區域覓食。目前，該雪豹健康狀況良好，未發現傷病情況。富蘊縣野生動物救助中心計劃待天氣轉暖後，經科學評估，適時放歸野外。

林業局提醒，因冬季野生動物覓食困難，已多次在人類活動區域出現，呼籲民眾務必遵守安全提示，遇到野生動物注意保持距離並及時報警，確保人身安全。

