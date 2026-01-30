走廊大戰2.0︱湖南人妻不滿鄰居鞋架阻路 掛婆婆遺照「魔法對轟」

湖南張家界又發生因樓宇公眾地放擺放雜物而引起「走廊大戰」。內地傳媒報道，當時一屋苑住客不滿鄰居在走廊放置鞋架，阻礙她通行，屢勸無效後，竟在走廊掛上婆婆遺照作反擊。

搜狐「千里眼」報道，當事人熊女士表示，鄰居去年夏天開始就在狹窄的走廊擺放鞋架。自己長期在外地奔波，偶爾回來住，帶著行李時撞倒鞋架，又要出手撿鞋，覺得非常惡心。

事主在走廊走上掛上婆婆遺照，抗議鄰居將鞋架阻塞通道。搜狐「千里眼」

有人向遺照掟雞蛋

熊小姐曾向物業管理投訴，當對方表示家裡放不下鞋架時，她就建議移往電錶箱那邊，作為讓步，但對方無視自己的建議。後來雙方老公發生小爭執，她決定在牆上掛起去世婆婆的遺照作「魔法對轟」。

對方報警後，即使警方要求將鞋架放入屋內，對方仍舊拒絕，甚至在遺照上扔雞蛋。熊小姐老老公一氣之下踢散鞋架，對方再報警。雖然現在已經收拾了，但門口還放了雙鞋，目前問題仍未解決。



熊小姐接受傳謀訪問時表示，自己從來未見過婆婆，想不到她死了這麼多年還要她幫自己主持公道。

提出讓步方案未獲接受

該屋苑物業管理表示，不允許在門口放鞋架，遇到這種情況會勸阻，同時根據消防法下整改通知單，業主報警後物業有在現場處理，已上報社區看後續如何解決。