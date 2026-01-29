「三無」壯陽酒︱「立竿見影」露骨宣傳 亂飲隨時搵命搏

中國男士對壯陽產品趨之若鶩，不少商品加上「具壯陽功效」作噱頭，圖增加銷路。內地傳媒近日報道，二手電商平台上有賣家出售「三無」自製泡酒，描述用上「壯陽」「助勃」「喝了如狼似虎」等字眼，甚至一些露骨字句，暗示提升男性功能。有自泡酒甚至加入淫羊藿、冬蟲夏草等中藥或保健食品原料，涉違法添加。

律師：涉虛假宣傳

中醫指出，民間自泡酒危及生命安全風險，非專業中醫師亦難以把控藥物之間的配伍。律師則稱，「三無」（無生產日期、無質量合格證、無生產廠家名稱及地址）自製泡酒宣稱或暗示具有壯陽、改善男性功能等功效，涉嫌虛假宣傳。



報道指，巴戟天和淫羊藿被許多商家用在所謂「養生酒」中，宣稱或暗示具有壯陽補腎類的功效，繼而改善男士性功能。

暗示材料具壯陽功效

報道又指，不少泡酒商品名稱或描述都用似有所指的字句，例如「滋補升陽酒」「調理養腎酒」「王炸男人酒」「人參鹿鞭酒」等。商家稱，每天喝2兩，喝5斤就能達到其宣稱的效果。



該平台另一個名為「精海工控」的賣家，自泡蟲草藥酒上寫有「真正好酒，壯陽，助勃，男性功能障礙問題⋯⋯真正為男人解決問題」。賣家更稱，飲用半小時後就能看到效果。

聲稱飲後半小時見效

亦有產品強調泡酒材料的功效，其中有商家出售一款「生陽酒」，商品就寫道：「瑪咖、牡蠣、黃精，猛料下酒，每天一口，大哥、大叔、大爺品鑑」，又列舉高海拔瑪咖的三大功效，包括有助於提升體力和耐力、促進身體新陳代謝、緩解壓力放鬆身心；精選的深海牡蠣精華則能夠「激發男性力量」，鋅元素有助「維持生殖系統功能」等。

除了令人遐想的產品名字和材料「功效」，有商家亦用上露骨宣傳字句，例如「中年男人的痛：想發力卻疲軟？它來幫你重拾雄風⋯⋯」「提前半小時喝，（效果）立竿見影」。