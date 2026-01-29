Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「三無」壯陽酒︱「立竿見影」露骨宣傳 亂飲隨時搵命搏

即時中國
更新時間：20:27 2026-01-29 HKT
發佈時間：20:27 2026-01-29 HKT

中國男士對壯陽產品趨之若鶩，不少商品加上「具壯陽功效」作噱頭，圖增加銷路。內地傳媒近日報道，二手電商平台上有賣家出售「三無」自製泡酒，描述用上「壯陽」「助勃」「喝了如狼似虎」等字眼，甚至一些露骨字句，暗示提升男性功能。有自泡酒甚至加入淫羊藿、冬蟲夏草等中藥或保健食品原料，涉違法添加。

律師：涉虛假宣傳

相關新聞：越食越傷身｜杭州5旬大叔黃昏戀 狂吞10多種壯陽藥入院

中醫指出，民間自泡酒危及生命安全風險，非專業中醫師亦難以把控藥物之間的配伍。律師則稱，「三無」（無生產日期、無質量合格證、無生產廠家名稱及地址）自製泡酒宣稱或暗示具有壯陽、改善男性功能等功效，涉嫌虛假宣傳。

報道指，巴戟天和淫羊藿被許多商家用在所謂「養生酒」中，宣稱或暗示具有壯陽補腎類的功效，繼而改善男士性功能。

暗示材料具壯陽功效

相關新聞：酸奶壯陽？網紅「18禁」飲品廣告涉低俗宣傳 上海市監局展開調查

報道又指，不少泡酒商品名稱或描述都用似有所指的字句，例如「滋補升陽酒」「調理養腎酒」「王炸男人酒」「人參鹿鞭酒」等。商家稱，每天喝2兩，喝5斤就能達到其宣稱的效果。

該平台另一個名為「精海工控」的賣家，自泡蟲草藥酒上寫有「真正好酒，壯陽，助勃，男性功能障礙問題⋯⋯真正為男人解決問題」。賣家更稱，飲用半小時後就能看到效果。

聲稱飲後半小時見效

亦有產品強調泡酒材料的功效，其中有商家出售一款「生陽酒」，商品就寫道：「瑪咖、牡蠣、黃精，猛料下酒，每天一口，大哥、大叔、大爺品鑑」，又列舉高海拔瑪咖的三大功效，包括有助於提升體力和耐力、促進身體新陳代謝、緩解壓力放鬆身心；精選的深海牡蠣精華則能夠「激發男性力量」，鋅元素有助「維持生殖系統功能」等。

除了令人遐想的產品名字和材料「功效」，有商家亦用上露骨宣傳字句，例如「中年男人的痛：想發力卻疲軟？它來幫你重拾雄風⋯⋯」「提前半小時喝，（效果）立竿見影」。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
六合彩報復性返本 咁樣落注1賠960 幸運兒：買咗咁多年嘅錢一次過俾返我｜Juicy叮
六合彩報復性返本 咁樣落注1賠960 幸運兒：買咗咁多年嘅錢一次過俾返我｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
長者樂悠咭專享新春優惠！易賞錢大派$600利是 百佳、屈臣氏、豐澤消費即享
長者樂悠咭專享新春優惠！易賞錢大派$600利是 百佳、屈臣氏、豐澤消費即享
生活百科
9小時前
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）下月擬加2.2%！即睇最新金額/年齡要求/資產上限/離港限制/發放日期/申請懶人包
00:55
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）擬加2.2%！即睇最新金額/申請資格 資產過上限可善用年金計劃?
飲食
2026-01-28 16:41 HKT
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
2026-01-28 18:44 HKT
新世界傳易主 周大福鄭家純家族擬售控股權予美資黑石
新世界傳易主 確認獲投資者接洽 鄭家純家族據報擬售控股權予美資黑石
商業創科
10分鐘前
「手機碰瓷黨」專門針對一類人 跌一跌機身裂晒屈高昂維修費 苦主提4大要點可避無妄之災 ｜Juicy叮
「手機碰瓷黨」專門針對一類人 跌一跌機身裂晒屈高昂維修費 苦主提4大要點可避無妄之災 ｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
粵車南下｜內地客駕車闖梅窩禁區泊公園遭舉報 內地網民稱港有「民間糾察隊」？ 促查北上港車亂停放
粵車南下｜內地客駕車闖梅窩禁區泊公園遭舉報 內地網民稱港有「民間糾察隊」？ 促查北上港車亂停放
社會
5小時前
巴士男乘客無法解開安全帶 被困逾45分鐘 城巴致歉並調查原因
01:20
巴士男乘客無法解開安全帶 被困逾45分鐘 城巴致歉並調查原因
突發
3小時前
長者社企麵包店荃灣開張！每日新鮮出爐蛋撻/菠蘿包 全場8折優惠+必試$55越式法包配咖啡
長者社企麵包店荃灣開張！每日新鮮出爐蛋撻/菠蘿包 全場8折優惠+必試$55越式法包配咖啡
飲食
2026-01-28 18:15 HKT
79歲陳嘉儀激罕露面憶亡夫 放棄搶救老伴被子怪責：點解唔救爸爸？獨住珠海5年喊足年半
79歲陳嘉儀激罕露面憶亡夫 放棄搶救老伴被子怪責：點解唔救爸爸？獨住珠海5年喊足年半
影視圈
12小時前