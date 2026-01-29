團播太假？︱首公布規範指引 不得過度磨皮美顏

近年，內地興起「團體直播」（簡稱：團播），即多名主播同時現身直播間，通過唱跳等才藝展示吸引觀眾，靠打賞獲取收益。隨著團播越來越流行，各式亂象亦隨之出現。

近日，中國演出行業協會組織起草的《網絡表演團體直播運營管理要求》（下稱《要求》）正式發布，已於前日（27日）實施。這是國內首份針對團體直播（即「團播」）的運營管理標準，其中明確團播時不濃妝豔抹或過度磨皮美顏，不應通過暗示性語言誘導用戶消費等。

靠打賞獲取收益

根據《要求》對團體直播的定義，團體直播是由3名及以上網絡主播，組成直播團體共同開展的網絡表演活動。



《要求》的規定，包括團播表演時的細節，例如在「互動性要求」方面，規定不應通過暗示性語言、動作或虛構親密關係誘導用戶消費，不應組織粉絲進行打賞排名或攀比。

禁暗示性語言誘導消費

在「才藝要求」方面，規定單次舞蹈展示保持兩個八拍及以上完整動作組合，時長不低於2分鐘。在「專業性要求」方面，整體形象要乾淨整潔、服裝大方得體、不濃妝豔抹或過度磨皮美顏。



根據《要求》對「適宜性要求」的規定，團播主播的妝容可根據內容對皮膚、五官、發色等進行適應性調整，但要避免產生令人不適的妝容或造型。

可按內容調整膚色

《要求》相關信息顯示，文件由中國演出行業協會標准化技術委員會提出並歸口（按系統、按業務性質劃分歸屬到相應的職能部門管理。），北京抖音科技有限公司、北京快手科技有限公司、杭州無憂傳媒有限公司、成都星娛時代文化傳播有限公司等為主要起草單位。



紅星新聞報道，據中國演出行業協會和短視頻平台公布的資料，2025年團播日均開播房間數約8000個，已開展團播業務的公會數量超3500家，佔整體公會數量近12%，同比增長超16%。