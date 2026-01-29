張又俠劉振立落馬 魯比奧：美密切關注

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）評論中共中央軍委副主席張又俠、中央軍委委員劉振立落馬，稱腐敗是事件的原因，這是對軍隊領導人的清洗行動。他又稱美國正密切關注相關事態。

據法新社報道，魯比奧周三（28日）對參議院外交關係委員會說，上述官員被查「是過去幾年我們看到的一個模式的一部分，即軍隊內部的清洗行動」。

相關新聞：中國觀察：張又俠「通美」？ 外媒驚悚報道

他分析：「他們（中國）在軍隊上投入了大量資金，顯然其中一些人挪用資金，他們正在嘗試解決這個問題。」

魯比奧還說：「這是他們體制內部的問題。他們顯然沒有與我們深入分享或討論這些情況，但這無疑是我們關注的重點。」

相關新聞：中央軍委副主席張又俠、參謀長劉振立 涉嚴重違紀違法被查

中國國防部上周六（24日）通報，張又俠和劉振立涉嫌嚴重違紀違法被查。這場最新人事震盪，使得中央軍委班子從2022年換屆後的七人，進一步減至僅剩軍委主席習近平和履新不久的軍委副主席張升民兩人。