中紀委去年查違八項規定29萬宗 形式、官僚主義問題佔近85%

內地對官員紀律操守嚴格，中央紀委國家監委周三（28日）公布去年12月全國查處違反中央八項規定精神問題匯總情況。當月，全國共查處違反中央八項規定精神問題39236宗，批評教育和處理48770人，其中黨紀政務處分36441人，這是連續第148個月公布月報數據。

1月12日，中國共產黨第二十屆中央紀律檢查委員會第五次全體會議在北京召開，中共總書記習近平當時發表講話，指腐敗是「黨和國家事業發展進程中的攔路虎、絆腳石」，「反腐敗是一場輸不起也決不能輸的重大鬥爭」，要保持高壓態勢不動搖，有腐必反。

數據顯示，2025年，全國共查處違反中央八項規定精神問題290752宗，批評教育和處理375604人，其中黨紀政務處分261788人。



通報指，2025年，在履職盡責、服務經濟社會發展和生態環境保護方面不擔當、不作為、亂作為、假作為，嚴重影響高質量發展方面，共查處問題119418宗，佔查處的形式主義、官僚主義問題總數的84.7%。查處的違規收送名貴特產和禮品禮金、違規吃喝、違規發放津補貼或福利3類問題，分別佔2025年查處的享樂主義、奢靡之風問題總數的54.5%、22.3%、12.1%。

全年查省部級幹部問題18宗

從查處級別看，2025年，全國共查處省部級領導幹部問題18宗，地廳級領導幹部問題1196宗，縣處級領導幹部問題16368宗，鄉科級及以下幹部問題273170宗。其中，鄉科級及以下幹部問題佔查處問題總數的94.0%。



通報又指出，2026年是「十五五」開局之年。各級紀檢監察機關要強化正風肅紀，鞏固拓展深入貫徹中央八項規定精神學習教育成果。要持續狠剎享樂主義、奢靡之風，對違規吃喝、違規收送禮品禮金等易發多發問題深化整治；對以調研考察、開展黨建活動、培訓的名義搞公款旅遊，變相公款出國（境）旅遊等問題嚴肅查處；對借民生項目違規建設樓堂館所等新動向密切關注並糾治。



春節將近，要緊盯節日期間易發多發的違規吃喝、違規收送禮品禮金等突出問題持續做好監督，對頂風違紀問題依規依紀從嚴查處，確保節日風清氣正。