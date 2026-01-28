瘋搶iPhone 4S︱「古董」賣¥55銷量逾10萬部 翻Hit因……

自從智能手機成為都市人必需品，產品可能在數個月就被新型號更迭。但近日，內地突然出現一股iPhone 4S的熱傳，這款於2011年發佈的「古董機」在網上被搶購，讓無數人不思不得其解。



快科技報道，有網民發現，單價僅55元（人民幣‧下同）的iPhone 4S在近30天內銷量突破萬件，全平台累計訂單量預估已超十萬部，熱度甚至超越了不少同期發佈的新品手機。未知是否手機太受歡迎，目前淘寶售價已不再是55元，個別商家標價接近100元。

全球掀復古風

為什麼這款手機能夠突然翻紅呢？有分析認為，首先是全球復古風，iPhone 4S是喬布斯時代的經典之作，雙面玻璃、金屬中框以及獨特的「擬物化」界面，成為經典情懷標記。

社交媒體上，「55元買台iPhone 4S值不值」「iPhone 4S能做什麼」等話題成為搜索詞；網民亦曬單顯示，買家層面有學生、上班族、數碼愛好者，甚至懷舊行家都有。即使商家明確標註「功能受限」，消費者仍蜂擁下單。

小紅書博主分享

社交平台「種草」催化iPhone 4S的復古熱潮，大量博主在小紅書、抖音等平台分享，將這古董手機作為備用機聽歌、拍照，或改裝為車載音響、電子相冊的玩法，製造低成本、高顏值的復古體驗。



無可否認，低至55元的售價成功消費門檻，讓買家無需太多考慮就入手。

僅配800像素相機

根據網上資料，iPhone 4S於2011年推出，配備3.5吋 Retina屏幕（960 x 640 解析度）、Apple A5雙核心處理器、512MB RAM，以及800萬像素主相機。它採用玻璃與不鏽鋼機身，支援3G網路、藍牙4.0，並首次搭載Siri語音助理。