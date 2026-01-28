重慶火鍋店收「辛苦費」 大人¥20小童長者¥10 老闆解釋……

香港不少食肆都會收取「服務費」，內地卻普遍不會有類似收費。惟有網民反映，前日（26日），在重慶一火鍋店吃飯，結賬時幾被收取「辛苦費」，大人收20元（人民幣‧下同），小孩老人10元。



據客人分享單據所見，下單時間為1月26日下午5時36分，賬單明細包括，小孩老人辛苦費1份10元，晚餐辛苦費3人60元。



《華商報》「大風新聞」報道，火鍋店老闆鍾先生表示，店裡菜品和酒水都是按照入貨價賣，收取的「辛苦費」是員工的工資等開支，在菜單上都有體現的，門口也有標志，「會給顧客溝通好，如果接受就用餐，我們晚上的辛苦費是大人每人20元，老人和小孩子每人10元，中午收費低一些，15元一個人，老人小孩彈性收費，不吃就不收，吃就收。」



鍾先生指，火鍋店開業8年，最近才有這安排，顧客的接受度還可以，目前，有個別桌的顧客有異議，店內也會給予免單處理。