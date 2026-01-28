北京盒馬鮮生︱網購鮮百合燉湯誤送水仙球 兩婆孫害中毒入院

北京盒馬鮮生送貨出錯，誤把水仙球當作食用的鮮百合配送，有兩婆孫飲用有毒水仙球的燉湯後，腹痛、頭暈及嘔吐入院。有學者指，水仙球易被誤認為百合、洋蔥，水仙中毒無特效解毒藥，嚴重可致命。

無特效解藥嚴重可致死

據內媒津雲新聞報道，北京的周女士1月2日以盒馬APP購買鮮百合，打算用作燉湯的材料，下單後便去健身，由母親等收貨及負責烹煮。

周母和周女士兒子由於先喝燉湯，之後相繼出現頭痛、頭暈、腹痛及肚屙，需要到醫院治療。驗血顯示白細胞異常升高，獲開腸胃炎及消炎藥物後返家休息。

周女士及其丈夫因懷疑百合不新鮮導致食物中毒，於是翻找包裝，發現盒馬送來的是栽花用的「水仙球」，在網上搜尋後得知，水仙球的毒素可以造成生命危險。

周女士於是立即將中毒兩婆孫送北京安貞醫院求診，被告知無力解水仙毒，著他們立即將二人分別轉赴北京307醫院及北京兒童醫院。

周女士指，307醫院急診醫生表示，幸周母食用量不多，否則可能已喪命，由於距服食已超過5小時，毒素已被吸收，只能嘗試排毒。二人至翌日凌晨才獲出院。

周女士指，知道是因盒馬誤送有毒水仙球後，已即時通過盒馬APP投訴，但要在第二天，盒馬mini黃寺店負責人才聯絡他們道歉。盒馬方面承諾會負擔醫療費和協商後續的康復費。

盒馬道歉承諾負責醫療費

周女士則指，已準備就事件提告向盒馬索賠。

盒馬方面於26日回應媒體指，已成立專組跟進事件，希望與周女士私下達成和解協議。

雲南大理大學農學與生物科學學院王吉申博士指，水仙鱗莖易被誤認成洋蔥、百合。他指，水仙種球全株有毒，誤食或皮膚、眼睛接觸汁液、花粉均可引發中毒，並無特效解藥。

王吉申指，水仙球毒素可令人噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉，嚴重時脫水等，極端情況會危及生命。