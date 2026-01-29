死神退散︱烤魚店老闆好心餵流浪貓 避過天降奪命花盆︱有片

好心有好報，貴州有烤魚店老闆周二（27日）晚在店旁餵流浪貓，其間高處有鋼盆從天而降，幸好老闆剛走開餵貓才避過一劫。

老闆當晚發布影片顯示，他當時正在店門口工作，幾米外有一隻流浪貓，他從不鏽鋼盆取出食物，上前去餵貓，離開僅2秒，一個花盆從高處墜落砸到不鏽鋼盆，花盆摔碎，不鏽鋼盆變形。

花盆砸中不鏽鋼盆

烤魚店老闆餵流浪貓期間，一個花盆突從天而降險。極目新聞

內地極目新聞報道，一名知情人透露，事發於貴州貴陽一家烤魚店門口，片中男子石先生是他的朋友，也是烤魚店的老闆。



石先生隨後表示，當晚大約8時許，自己正在店門口劏魚，看到一隻流浪貓在店門口的步行街上覓食，便拿出魚的內臟去餵貓。2秒後，樓上的花盆從他剛剛站立位置的正上方丟下來。

事發前兩秒去餵貓

石先生指出，並非有人故意高空拋物，是烤魚店員工在二樓天台修理照明設施時，意外碰到花盆，純屬意外。



石先生稱，如果花盆砸到自己頭部，輕則受傷，重則可能危及生命。流浪貓個多月前開始到其店覓食。他每次見貓咪到店，都會拿魚內臟給牠吃，沒想到今次被該貓「救」了一命。