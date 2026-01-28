晶片教父︱黃仁勳福田¥800歎火鍋讚新鮮 網民解構同款潮州牛宴

國際晶片龍頭Nvidia的CEO黃仁勳，繼在上海落街市買水果後，又到了深圳福田，與朋友親嚐港人也追捧的潮汕鮮牛肉火鍋，大讚好食。有網民分享這名身家1550億美元的超級富豪，花了約800元人民幣的平民火鍋，究竟有什麼美食。

標誌髮型秒被認出

綜合內媒及現場民眾消息，黃仁勳在27日晚，和6名朋友到了深圳福田CBD的八合里連鎖火鍋店用餐。

據深圳特區報報道，八合里牛肉領展中心城店的黃銀洛透露，27日晚6時許，「一位女士先過來訂了一個包間」，到了7時，便來了包括黃仁勳在內的7名客人，「他們都很隨和，跟普通的來賓沒有區別」，但黃仁勳標誌性的髮型及黑色外套，讓黃銀洛一眼認出是影響世界科技產業的大人物到臨，「用餐過程中，我們都沒好意思去打攪他」。

由於包間採透明玻璃分隔，外界仍能看到黃仁勳進食情況，包間門外，則站有最少2名外籍保鑣戒備。

據了解，黃仁勳與朋友一起點選多款牛肉及配菜，席間言談甚歡，吃至晚上約8時半，便結賬離開，埋單800多元，黃仁勳也表示「深圳的牛肉，很新鮮，很好吃！」

親民著稱的黃仁勳吃完「潮牛」後，對員工及民眾合照要求，全也爽快答應，還配合地在三個餐盤上簽名留念，表示有機會再來深圳再吃牛肉火鍋。

有網民分享據說是黃仁勳點選的「潮牛」菜式，包括「匙柄」、「匙肉」、「吊龍伴」、「牛朴肉」、「牛肉丸」、「濕炒牛河」等。