釣魚台︱路透社：避免中日關係惡化　日方勸漁民勿赴該區海域

中日關係因日本首相高市早苗「台灣有事」言論而遇冷。路透社報道，日本官方事後勸漁民避開兩國有主權爭議的釣魚台（日方稱：尖閣諸島），以免激化兩國外交衝突。

報道指出，釣魚台長期以來是兩國關係敏感焦點。有日本漁民會來到該區域捕魚，藉此主張日本主權；日本政府多年來也對這類活動「隻眼開隻眼閉」。



現年76歲的日本石垣島漁民暨石垣市議員仲間均經常駕船到釣魚台及附近海域。資助仲間均行動的「尖閣諸島保護協會」會長林弘明表示，他曾接獲日本海上保安廳的官員請求，阻止仲間原定去年11月底的航程，仲間最後只選擇避開釣魚台。



現年53歲的日本漁民金城和司也透露，他原計劃去年11月26日啟程至釣魚台附近捕魚1週，但在他啟航前及航行途中接到數名官員來電勸他避開當地。金城最後在返航途中短暫通過釣魚台，未停下來捕魚。

石垣市長中山義隆表示，兩國關係緊張加劇之際，日本官員似乎擔心漁民有遭到中國當局扣留或檢查的風險。「如果真的有人被扣留，會升級為規模大許多的國際事件。我認為這是（日本）政府想要避免的。」